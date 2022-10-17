К юбилею Максима Танка в Мяделе появился баннер с изображением народного поэта

Новости Беларуси. В Мяделе появился баннер с изображением Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это событие приурочили к 110-летию со дня рождения белорусского поэта. Символично, что яркий плакат украсил стену трехэтажного жилого дома по улице 17 Сентября. Ее название совпадает с датой рождения классика. Плакат появился по инициативе Министерства культуры Беларуси.

Татьяна Нырцова, директор Мядельской центральной районной библиотеки имени М. Танка:

Мядзельская зямля ганарыцца тым, што падарыла свету народнага паэта Беларусі – Максіма Танка. Сімвалічна яшчэ і тое, што з мінулага года дзень 17 верасня, дзень нараджэння Максіма Танка, супадае з новым беларускім святам – Днём народнага адзінства. Мы вельмі рады, што з’явіўся вялікі банэр з выявай народнага паэта.