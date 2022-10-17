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К юбилею Максима Танка в Мяделе появился баннер с изображением народного поэта

17 октября 2022 14:04
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Новости Беларуси. В Мяделе появился баннер с изображением Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К юбилею Максима Танка в Мяделе появился баннер с изображением народного поэта-1

Это событие приурочили к 110-летию со дня рождения белорусского поэта. Символично, что яркий плакат украсил стену трехэтажного жилого дома по улице 17 Сентября. Ее название совпадает с датой рождения классика. Плакат появился по инициативе Министерства культуры Беларуси.

К юбилею Максима Танка в Мяделе появился баннер с изображением народного поэта-4

Татьяна Нырцова, директор Мядельской центральной районной библиотеки имени М. Танка:
Мядзельская зямля ганарыцца тым, што падарыла свету народнага паэта Беларусі – Максіма Танка. Сімвалічна яшчэ і тое, што з мінулага года дзень 17 верасня, дзень нараджэння Максіма Танка, супадае з новым беларускім святам – Днём народнага адзінства. Мы вельмі рады, што з’явіўся вялікі банэр з выявай народнага паэта.

К юбилею Максима Танка в Мяделе появился баннер с изображением народного поэта-7

В Мядельском районе чтят память о знаменитом земляке. В музее народной славы хранятся фотографии и отрывки из произведений Максима Танка. Его именем названа районная библиотека. Также в райцентре установлен памятник в честь белорусского поэта.

# Поэты Беларуси # общество # Максим Танк # Татьяна Нырцова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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