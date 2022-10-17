«Восстановление физического износа». Что под собой подразумевает капитальный ремонт дома?

Новости Беларуси. Тема капитального ремонта дома – всегда болезненная: с одной стороны, многим приходится годами ждать своей очереди, а с другой, дождавшись – терпеть серьезные неудобства из-за временной разрухи, замены коммуникаций и прочих ремонтных работ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Решение о проведении капитального ремонта принимается на основании обследования дома и срока его службы. Графики капремонта планируются на пятилетку исполкомами, а потом программа составляется на текущий год и публикуется до 1 февраля. Сейчас списки объектов сформированы на основании Перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда Минска на 2021-2025 годы в разрезе районов города и утвержденной администрациями районов. О том, что нужно знать о капремонте, чего ожидать от ЖКХ, а что придется делать самостоятельно, поговорим с генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства Мариной Толстик. Что такое капитальный ремонт? Сергей Шуманский:

Возвращаясь к теме дома на Багратиона, что там не так? Почему жильцы так взволновались? Как реально обстоит ситуация?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я хотела бы начать с основ, что такое капитальный ремонт. Капитальный ремонт жилищного фонда – это одно из важнейших направлений, которое предусмотрено государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда». По республике доведено задание, где планируется каждой области, в том числе и Минску, капитально ремонтировать жилищный фонд в объеме от 3 % от эксплуатируемого жилищного фонда. В Минске за 9 месяцев мы прошли этот рубеж 9 месяцев: из запланированных 228 объектов уже введено 116 объектов жилищного фонда в установленном порядке. Сергей Шуманский:

228 – это те, которые запланированы на этот год и оставшиеся с прошлого?

Марина Толстик:

Все верно, это объекты переходящие, так формируется текущая программа капитального ремонта, которая состоит как из переходящих объектов, так и вновь начинаемых объектов. В Минске, я хотела бы обратить внимание на то, что с 2021 года полностью изменен подход в капитальном ремонте. Сегодня мы выполняем комплексно работы по капитальному ремонту. Сегодня один проектировщик, один подрядчик выполняют работы на нескольких домах. Это все было сделано, чтобы на опережение сработать на обращения, которые поступали раньше к нам от граждан. Условно, в одном доме выполняется капитальный ремонт, с интересом все люди наблюдают и спрашивают, когда же будет у нас. Сегодня этот вопрос, по моему мнению, закрылся. Когда люди понимают, что в этом же году их дом будет на капитальном ремонте. Не стоит отбрасывать тот момент, что те затраты, которые ранее носили подрядные организации, сегодня все сведено в один куст жилых домов. Это комплексный подход, как раз таки у нас развивается. В 2022 году у нас комплексно планируется отремонтировать 60 объектов, это только начало. Стоит задача в 2023 и 2024 году нарастить эти объемы и полностью выйти на комплексный подход. Что касается капитального ремонта, для чего он вообще выполняется у нас в жилищном фонде, это в первую очередь восстановление физического износа тех конструктивных элементов жилого дома, которые пришли в негодность с учетом его эксплуатации. Какие работы выполняются при капремонте?

Марина Толстик:

Какие же работы выполняются у нас при капитальном ремонте? В первую очередь это графики, которые составляются с учетом сезонности. Выполняются такие виды работ, как ремонт кровли, ремонт фасада, замена окон в местах общего пользования, замена инженерного оборудования, в квартирах стояки, в подвальных помещениях. Выполняются работы и снаружи жилого дома, это восстановление отмостки и благоустройство тех мест, которые были порушены в ходе капитального ремонта. И уже переходя к вашему вопросу основному, из 228 жилых домов мы знаем все дома. По второму переулку Багратиона, 19 активную позицию заняли жители. И это не может не радовать, потому что задача, которая стоит перед предприятием ЖКХ, – это слышать людей. Хотелось бы отметить, что по этому дому как со стороны заказчика, это ЖКХ района, так и со стороны местных органов власти получена обратная связь. Незамедлительно после того, как начали поступать обращения, у нас различные площадки созданы, чтобы люди могли обращаться, это как приемы на местах, так и приемы в администрациях районов, одним из востребованных механизмов являются созданные в каждом доге группы Viber-чатов, где люди оперативно направляют свои обращения, чтобы быстро принимать соответствующие решения. Так вот, благодаря этим всем механизмам администрация района неоднократно выезжала, выезжали заказчики, встречались с людьми, выбраны старшие по подъездам. Дом большой, 24 подъезда, на каждом определено то лицо, которое бы аккумулировало вопросы и передавало в местные органы власти. Хотелось бы сказать, что сегодня завершено много работ на этом жилом доме. Мы планируем, что окончание строительно-монтажных работ завершится в октябре, но ввод объекта в установленном порядке произойдет до конца 2022 года. Сергей Шуманский:

Почему так получается, вроде капремонт, это же во благо жильцов, но почему-то всегда, как только он начинается, возникают проблемные вопросы. Марина Толстик:

Я бы не сказала, что это совсем проблемные, это специфика работы капитального ремонта, когда люди проживают в своих же квартирах, без отселения к ним приходят и выполняют какие-то работы. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться к гражданам с просьбой, сегодня существуют небольшие проблемы в части предоставления доступа, хотела бы обратиться к нашим жителям, чтобы по возможности этот доступ оказывался оперативнее, тогда мы сократим сроки нахождения на определенных видах работ, у нас не будет проблемных точек. Капитальный ремонт станет четче, глаже. Будет достигать самого важного, что перед ним стоит, это комфортность проживания наших граждан. Кто финансирует капремонт?

Сергей Шуманский:

Что касается финансирования, капитальный ремонт делается за счет граждан или государства? Марина Толстик:

Сегодня это двойной подход. В любом случае источником финансирования являются бюджетные средства и отчисления граждан, поступающие на расчетные счета администрации районов на капитальный ремонт жилищного фонда. Если прийти к соотношению, то в размере 60 % на 40 %. Сергей Шуманский:

Помимо капитального есть еще понятие текущего ремонта, в чем у них различия? Как обстоят дела при таких ремонтах?