В Центральном ботаническом саду прошёл детский фестиваль

Новости Беларуси. Праздник детства организовали в Центральном ботаническом саду. Здесь разместили около полусотни игровых и развивающих площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыши и их родители могли пройти творческие мастер-классы, прослушать лекции врачей. Детские профессиональные театры и вокалисты увлекли гостей своими постановками и номерами. Тематические праздники в Ботаническом саду в летнем сезоне проходят каждые выходные.

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

В следующий уик-энд у нас фестиваль здорового образа жизни и саморазвития. Кто хочет представить детям, чем занимаются родители, какая у них профессия, мы всех ждем на семейный фестиваль по профориентации. И август у нас завершит первоклассный праздник 26 и 27 августа.

Вячеслав Островский, директор фестиваля:

У нас есть настольные игры, роботы, у нас есть много спокойных локаций для детей, которые не любят бегать, прыгать, а любят спокойное развитие. Мы организуем это раз 13-й, а может быть, и 15-й. То есть это не первый наш фестиваль, уже в этом году второй.