В Беларуси развивается сеть почтовой связи

По данным Минсвязи, сейчас в стране более 4 тысяч объектов сети. Работа почтальонов автоматизируется, населенные пункты, в том числе в сельской местности, обеспечивают современными услугами с помощью сервиса «Мобильный почтальон». Автоматизированная система распределяет потоки пользователей услуг почтовой связи и ускоряет процесс их обслуживания. В ближайших планах более тесно сотрудничать с почтой Китая. Расширение взаимодействия в области электронной коммерции будет способствовать увеличению экспорта наших товаров на рынок КНР.