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В Беларуси развивается сеть почтовой связи

07 августа 2023 06:40
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Новости Беларуси. Совершенствование национальной почтовой электронной системы, рост сети почтоматов, внедрение сервиса «Мобильный почтальон» и электронной авансовой системы для юридических лиц. Сеть почтовой связи Беларуси развивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси развивается сеть почтовой связи-1

По данным Минсвязи, сейчас в стране более 4 тысяч объектов сети. Работа почтальонов автоматизируется, населенные пункты, в том числе в сельской местности, обеспечивают современными услугами  с помощью сервиса «Мобильный почтальон». Автоматизированная система распределяет потоки пользователей услуг почтовой связи и ускоряет процесс их обслуживания. В ближайших планах более тесно сотрудничать с почтой Китая. Расширение взаимодействия в области электронной коммерции будет способствовать увеличению экспорта наших товаров на рынок КНР.

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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