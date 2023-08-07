В Беларуси развивается сеть почтовой связи

Новости Беларуси. Совершенствование национальной почтовой электронной системы, рост сети почтоматов, внедрение сервиса «Мобильный почтальон» и электронной авансовой системы для юридических лиц. Сеть почтовой связи Беларуси развивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Минсвязи, сейчас в стране более 4 тысяч объектов сети. Работа почтальонов автоматизируется, населенные пункты, в том числе в сельской местности, обеспечивают современными услугами с помощью сервиса «Мобильный почтальон». Автоматизированная система распределяет потоки пользователей услуг почтовой связи и ускоряет процесс их обслуживания. В ближайших планах более тесно сотрудничать с почтой Китая. Расширение взаимодействия в области электронной коммерции будет способствовать увеличению экспорта наших товаров на рынок КНР.