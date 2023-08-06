«Кто одумался, должен прийти». Как ГУБОПиК ищет «невероятных» и предателей

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодняшний герой нашей программы – это коллектив. Коллектив, который наводит страх на всех нелюдей и врагов нашей страны, – ГУБОПиК.

Оперативники ГУБОП встают рано, но и мы теперь осваиваем новый жанр – интервью со змагаром на дому.

Приехали к вам оперативники, ведь часто и белорусские каналы, и силовики говорили: сами придете в ГУБОП, если вы ходили на марши, писали что-нибудь в экстремистские каналы. Как вы сейчас думаете: может быть надо было бы так сделать? Помогла вам там ваша Света, Путило? Мы же говорили, что никого анонимного нет – всех найдут.

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларусь:

Они выбрали путь нанесения вреда нашей стране. Различными видами – как активно, так и пассивно. Как путем проведения каких-то акций, призывов к участию в каких-то инициативах, так и написанием угроз, комментариев негативного характера в интернете, соцсетях.

Григорий Азаренок:

Принимали участие в массовых беспорядках?

– Нет.

– Точно? А если появятся видео или фото, где вы там присутствуете? Как вы тогда? Получается, кто-то врет.

Участвовала в несанкционированном митинге, ходила по проезжей части с плакатом и препятствовала проезду транспорта. Была записана на видеоролике Николая Маминова. Благодаря данному видеоролику я нахожусь в милиции. Спасибо большое Николаю Маминову за создание и публикацию этого видео. Отправляла информацию в чат-боты [ресурсов, признанных экстремистскими – прим.ред.]. За данные действия задержана сотрудниками милиции. Григорий Азаренок:

Извращенцы, люди, которые пишут по две, по три, по пять, по 10 тысяч комментариев о том, как они убьют, уничтожат. При этом, когда они оказываются здесь, они все вдруг резко сожалеют. Как вы на них так благотворно влияете, что они резко вдруг все сожалеют? Михаил Бедункевич:

Каждый понимает и чувствует на себе принцип неотвратимости наказания, пытаемся доходчиво объяснять.

Григорий Азаренок:

Много трофеев у ГУБОПиК, правильно? Михаил Бедункевич:

Да, трофеев много. Очень много нацистских изымаем: и литературу, и символику, атрибутику. С вот этим ходили на марши. Конь. Это пресса вот. Григорий Азаренок:

Это кто-то из экстремистских журналистов.

Михаил Бедункевич:

Это креативный БЧБ-флаг тоже. Это тех времен, 2020 года. Григорий Азаренок:

Кастусь – любимец их. Кастусь, Адольф – все в тему.

Григорий Азаренок:

А в Литве хорошо. Дают, наверное, шампанское, пиццу. Что, жрете, змагары?

– Что хотите передать тем, кто выступал, как и вы, на массовых мероприятиях, но до сих пор не явился в ГУБОПиК и рассчитывает на какую-то анонимность в Telegram, что они там что-то подчистили?

– Рекомендую обратиться самостоятельно в силовые структуры, признать свою неправоту.

– Очень хороший совет, думаю, ему нужно последовать. Михаил Бедункевич:

Пределу развития совершенства нет. Конечно, мы развиваем методы деанона, социальной инженерии. Методы оперативно-технической идентификации. Стараемся присутствовать во всех радикальных инициативах. Во всех новых проектах, которые заявляются. Мы говорим это, чтобы змагары и те, кто за этим стоит, понимали, что мы не дремлем. Есть способы, алгоритмы законные средства. А самое главное – технические навыки и желание человека и сотрудника развиваться в этом направлении. С 2020 года мы пришли от необходимости отработки чатов до серьезных разработок, связанных с внедрениями, ликвидациями этих инициатив.

Григорий Азаренок:

Здравствуйте, вы змагар?

– Нет.

– А откуда у вас бело-красно-белый флаг?

– Заказывал на Ebay.

– Для чего?

– Коллекционирую.

– А что значит этот флаг?

– Это существовавшее когда-то государство.

– Насколько я знаю, не было такого государства. А вы участвовали в митингах 2020 года?

– Да, участвовал.

– А флаг вы коллекционируете, но при этом участвовали в митингах?

– Этот флаг после митингов я заказывал.

– А украинский?

– А украинский тоже после митингов заказывал. Просто для коллекции. Я всегда мечтал иметь много флагов.

– Белорусские милиционеры красавцы?

– Красавцы, да.

– Вы задержаны, знаете за что?

– Нет.

– За совершение преступления, предусмотренного статье 302 УК Республики Беларусь. 2020 год. Встаем, Наталья. Встаем, встаем, встаем.

– И что будет?

– Пойдем в тюрьму. Телефон, личные вещи забираем.

– Встаем с рабочего места.

– Давайте побыстрее. Личные вещи свои.

Сегодня благодаря фильму, который вышел недавно, была задержана вместе со своим гражданским мужем, потому что в этом фильме есть кадры, где мы с ним двигаемся по проезжей части и участвуем в несанкционированном мероприятии. Григорий Азаренок:

– Что думаете о режиссерах и платформе, которая это разместила? Можете что-нибудь передать?

– Нет слов, спасибо.

– Змагары, вам передают спасибо. Люди благодарны, невероятная радость.

В данном кино именно проникновение в тему, погружение в атмосферу без комментария со стороны дает такое ощущение, будто ты сам попадаешь на эти марши, на это сопротивление. И это тебя холодной водой обливает, и ты чувствуешь вновь заряд энергии. Григорий Азаренок:

Что будет если ее не делать? Эти люди, они озлоблены, готовы сбиваться в стаю, они чего-то ждут и готовятся, но вы вовремя упреждаете это. А что будет, если не делать вовремя это все. Михаил Бедункевич:

Время от времени где-то проскальзывает на различных ресурсах, средствах массовой информации такие посылы, что, может, мы уже победили и пора простить, отстать. Потому что прошло время, в конце концов, люди одумались. Здесь все четко и понятно, кто одумался, должен прийти. Если не работать над этим, они тогда обратно начнут работать против нас. Появятся и окрепнут те же скрытые ячейки, будут развиваться инициативы. Будет идти работа по подрыву государства изнутри, будут вредить, гадить и только способствовать этому. Если не будем работать, опять могут быть предпосылки к тем проблемам, которые были у нас не так давно.

– Когда выходили на протесты «мирные».

– Это с протестов?

– Да.

– А вы также в той знаменитой команде Николая Николаевича, когда тогда лично и командир ГУБОПиК, и вы выходили и видели толпу в лицо?

– Да, работали и с толпой, и с наиболее активными представителями.

– Как они себя вели?

– Агрессивно. Так и не расскажешь, это все надо видеть. Это из толпы.

– «Мирные митинги». Где же надо было добыть такую, сделать. Нож, «финка». А эта тетрадка.

– Всех выследить, всех судить, а кто бил – высшая мера всем.

– Это человек как заклинания писал.

– ОМОН, их нужно всех убить.

– Как инструкции, заклинание. Всех убить срочно. Это колдовство уже какое-то.

Григорий Азаренок:

«1 сентября скоро, со школами можно что-нибудь придумать. Расклеить портреты наиболее отличившихся из комиссии. Их адреса и телефоны повесить, пусть сцутся. Учителя точно перепугаются, когда их портреты по району будут развешаны». А кто должен сцаться? Это ваш комментарий в Telegram. Зачем чьи-то портреты развешивать? Кто должен сцаться?