В Быхове приём граждан проводит Михаил Русый. Вот с какими вопросами приходят люди

Новости Беларуси. Единый день приема граждан. В Могилевской области сенаторы продолжили эффективную практику работы в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Быхове с теми, кто записался на прием, диалог ведет Михаил Русый. Большинство вопросов, с которыми обращаются люди к председателю одной из комиссий Совета Республики Национального собрания, касаются жилищно-коммунальных проблем, состояния дорог и арендного жилья.

Парламентарии выслушают просьбы, предложения и жалобы и постараются разобраться в каждой ситуации. Решение некоторых вопросов становится возможным непосредственно на месте.