Прямой эфир

В Быхове приём граждан проводит Михаил Русый. Вот с какими вопросами приходят люди

27 апреля 2022 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единый день приема граждан. В Могилевской области сенаторы продолжили эффективную практику работы в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Быхове приём граждан проводит Михаил Русый. Вот с какими вопросами приходят люди-1

В Быхове с теми, кто записался на прием, диалог ведет Михаил Русый. Большинство вопросов, с которыми обращаются люди к председателю одной из комиссий Совета Республики Национального собрания, касаются жилищно-коммунальных проблем, состояния дорог и арендного жилья.  

Парламентарии выслушают просьбы, предложения и жалобы и постараются разобраться в каждой ситуации. Решение некоторых вопросов становится возможным непосредственно на месте. 

# Прием граждан # общество # Михаил Русый # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта
27 апреля 2022 11:07

В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

«Эта мера абсолютно адекватна». Марина Ленчевская о смертной казни за покушение на теракт
27 апреля 2022 11:02

«Эта мера абсолютно адекватна». Марина Ленчевская о смертной казни за покушение на теракт

70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака
27 апреля 2022 10:27

70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака