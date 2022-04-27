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70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака

27 апреля 2022 10:27
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Новости Беларуси. 70 лет вместе. Уважение и терпение – в этом залог долговечности нашей семьи, рассказывают Галина и Николай Гапанюк. С благодатным юбилеем свадьбы они принимают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака-1

В теплой компании супруги вспоминают, с чего все начиналось. Они прошли тяжелые военные годы. Много работали, вырастили дочь, всегда придерживались здорового образа жизни и тщательно следили за собой. Супруги работали в институте радиоэлектроники. Долгое время жили в Украине, но после переехали Минск. Муж быстро продвигался по карьерной лестнице, но в этом была заслуга жены. Галина Филипповна всегда была заботливой, управлялась с домашним хозяйством и во всем поддерживала Николая Николаевича.

70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака-4

Галина Гапанюк:
Прощать друг друга. Где-то кто-то там оступился или не так сказал – не надо скандалить. Промолчать, все пройдет, и все будет хорошо.

Николай Гапанюк:
Прежде всего надо чувствовать ответственность непосредственно перед семьей. Это первое. Второе, конечно, надо прощать и терпеть друг друга, бывает. Всякое бывает.

70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака-7

Еще несколько секретов семейного счастья от юбиляров: не обращать внимания на мелкие недостатки и смотреть в одном направлении, нужно слушать и слышать друг друга, проявляя понимание.

# Брак и семья # общество # Галина Гапанюк # Николай Гапанюк # Фотофакт

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