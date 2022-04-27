70 лет вместе. Пара поделилась секретами долговечного и счастливого брака

Новости Беларуси. 70 лет вместе. Уважение и терпение – в этом залог долговечности нашей семьи, рассказывают Галина и Николай Гапанюк. С благодатным юбилеем свадьбы они принимают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В теплой компании супруги вспоминают, с чего все начиналось. Они прошли тяжелые военные годы. Много работали, вырастили дочь, всегда придерживались здорового образа жизни и тщательно следили за собой. Супруги работали в институте радиоэлектроники. Долгое время жили в Украине, но после переехали Минск. Муж быстро продвигался по карьерной лестнице, но в этом была заслуга жены. Галина Филипповна всегда была заботливой, управлялась с домашним хозяйством и во всем поддерживала Николая Николаевича.

Галина Гапанюк:

Прощать друг друга. Где-то кто-то там оступился или не так сказал – не надо скандалить. Промолчать, все пройдет, и все будет хорошо.

Николай Гапанюк:

Прежде всего надо чувствовать ответственность непосредственно перед семьей. Это первое. Второе, конечно, надо прощать и терпеть друг друга, бывает. Всякое бывает.