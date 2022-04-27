«Эта мера абсолютно адекватна». Марина Ленчевская о смертной казни за покушение на теракт

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов, инфраструктурных: транспортных, военных, энергетических. И сегодня нужно поставить четкий законодательный барьер. Предлагается ввести за преступления, которые касаются террористических актов, такой вид наказания, как смертная казнь за покушение на преступление. Что такое покушение? Это неоконченный состав преступления по независящим обстоятельствам, но мог бы привести к серьезным чрезвычайным происшествиям и массовой гибели людей. Еще раз повторюсь: эта мера абсолютно адекватна, должна быть закреплена законодательством. Граждане Беларуси должны быть защищены. И напомню: если кто-то все-таки одумается и своевременно сообщит о приготовлении террористического акта, в соответствии с уголовным законодательством такое лицо будет освобождено от уголовной ответственности.