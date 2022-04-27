«Эта мера абсолютно адекватна». Марина Ленчевская о смертной казни за покушение на теракт
Новости Беларуси. Исключительная мера наказания за покушение на совершение актов терроризма. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс приняли депутаты Палаты представителей в ходе очередного заседания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению парламентариев, попытки раскачать ситуацию в Беларуси со стороны деструктивных инициатив должны получить жесткий и эффективный ответ.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов, инфраструктурных: транспортных, военных, энергетических. И сегодня нужно поставить четкий законодательный барьер. Предлагается ввести за преступления, которые касаются террористических актов, такой вид наказания, как смертная казнь за покушение на преступление. Что такое покушение? Это неоконченный состав преступления по независящим обстоятельствам, но мог бы привести к серьезным чрезвычайным происшествиям и массовой гибели людей. Еще раз повторюсь: эта мера абсолютно адекватна, должна быть закреплена законодательством. Граждане Беларуси должны быть защищены. И напомню: если кто-то все-таки одумается и своевременно сообщит о приготовлении террористического акта, в соответствии с уголовным законодательством такое лицо будет освобождено от уголовной ответственности.
Возрождение земель, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, экономический баланс в условиях внешних угроз, синхронизация действующего законодательства и обновленной Конституции также обсудили в Овальном зале Дома правительства. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть серьезный экономический блок. Правительством утвержден комплексный план по поддержке экономики Беларуси, который требует изменения нормативно-правовой базы.