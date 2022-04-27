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В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

27 апреля 2022 11:07
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Новости Беларуси. Для снижения риска ввоза на территорию Беларуси возбудителей опасных инфекций и бактерий. На всех пунктах пропуска на внешних границах будет проводиться обязательная дезинфекция транспортных средств. Норма закреплена указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта-1

Эффективность метода доказана экспериментальным путем. В пункте пропуска «Новая Гута» более полугода обрабатывались автобусы, легковые и грузовые автомобили. Всего около 60 тысяч единиц. Госветслужбой до проведения дезинфекции отбирались и исследовались пробы. В некоторых из них выявлялось наличие кишечной палочки и стафилококка. Не допустить их распространения в нашей стране – цель нововведения.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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