В будущем его можно и изменить. Нужно ли заключать брачный договор?

В европейский странах заключение брачного договора – достаточно распространенное явление. В Беларуси же многие пары относятся к таким договоренностям негативно. А зря, ведь это не значит, что вы не уверены в своем браке, а наоборот, хотите на всю жизнь сделать отношения с этим человеком приятными, несмотря на повороты судьбы.

Дарья Кобрин, нотариус Минского областного нотариального округа:

Брачный договор – это соглашение между супругами либо лицами, вступающими в брак, о содержании друг друга, о правах и обязанностях. Даже после расторжения брака можно друг друга содержать. Сейчас даже больше тенденция, когда люди 60+ к нам приходит и заключают.

Договор имеет нотариальную форму и оформляется в письменном виде. В нем можно предусмотреть, как будет распределяться совместно нажитое имущество, на чье имя будет приобретаться недвижимость и прописать соглашение о воспитании детей. Брачный договор действует во время брака, после его расторжения уже нельзя внести изменения в документ.

Дарья Кобрин:

Брачный договор вступает в законную силу, если это между супругами с момента заключения, а также если есть какое-то недвижимое имущество, в котором предусмотрен переход права, прекращение права собственности, то с момента государственной регистрации этого договора. Брачный договор можно признать будет недействительным в случае, если условия брачного договора будут ставить супругов в крайне неблагополучное положение, и в судебном порядке это можно будет доказать.