В будущем его можно и изменить. Нужно ли заключать брачный договор?
В европейский странах заключение брачного договора – достаточно распространенное явление. В Беларуси же многие пары относятся к таким договоренностям негативно. А зря, ведь это не значит, что вы не уверены в своем браке, а наоборот, хотите на всю жизнь сделать отношения с этим человеком приятными, несмотря на повороты судьбы.
Дарья Кобрин, нотариус Минского областного нотариального округа:
Брачный договор – это соглашение между супругами либо лицами, вступающими в брак, о содержании друг друга, о правах и обязанностях. Даже после расторжения брака можно друг друга содержать. Сейчас даже больше тенденция, когда люди 60+ к нам приходит и заключают.
Договор имеет нотариальную форму и оформляется в письменном виде. В нем можно предусмотреть, как будет распределяться совместно нажитое имущество, на чье имя будет приобретаться недвижимость и прописать соглашение о воспитании детей. Брачный договор действует во время брака, после его расторжения уже нельзя внести изменения в документ.
Дарья Кобрин:
Брачный договор вступает в законную силу, если это между супругами с момента заключения, а также если есть какое-то недвижимое имущество, в котором предусмотрен переход права, прекращение права собственности, то с момента государственной регистрации этого договора. Брачный договор можно признать будет недействительным в случае, если условия брачного договора будут ставить супругов в крайне неблагополучное положение, и в судебном порядке это можно будет доказать.
Чаще всего такое происходит в ситуациях, когда все имущество оформлено на одного супруга или предусмотрены слишком большие компенсации, которые в последующем будет тяжело выплатить второй стороне. Брачный договор, как и любая другая сделка, может быть признан недействительным по решению суда.
Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Стороны не могут указать в брачном договоре условия, которые противоречат требованиям законодательства. Брачный договор – это согласие двух сторон. Брачный договор не может быть действительным, если одна сторона преследовала какой-то умысел на то, чтобы завладеть имуществом без согласия либо путем введения в заблуждение одного из супругов.
Добровольно стороны могут изменять договор, дополнять его, а также его расторгнуть.
Максим Терешков:
Каждая сторона, подписывая договор, должна отвечать полностью за свои подписи, то есть ставя подпись под тем, что одному супругу достается все, другому – ничего. Каждая сторона должна понимать, что в будущем, если не будет доказано иное, что сторона находилась под влиянием обмана, то эта сделка будет признана в будущем действительной.
В случае смерти супруга или супруги необходимо обращаться к предмету договора. Если при жизни муж с женой в период брака приобрели имущество и распорядились им в это время, то наследственным будет считаться только то, которое охватывают условия договора.
Максим Терешков:
Если брачный договор заключен в таком понятии «общее имущество», то наследственным имуществом является то имущество, которое находилось в собственности умершего супруга. В отношении имущества после смерти одного из супругов действуют нормы гражданского кодекса РБ, есть очереди наследников, есть понятие завещания.