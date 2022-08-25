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«Очень долго ждали, очень рады этому событию». В Мяделе открылась новая мини-футбольная площадка

25 августа 2022 11:50
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Новости Беларуси. Новая мини-футбольная площадка открылась в Мяделе на территории физкультурно-оздоровительного центра. Объект такого формата первый в районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень долго ждали, очень рады этому событию». В Мяделе открылась новая мини-футбольная площадка-1

Поле стандартное – размером 20 на 40, с искусственным покрытием. Борты выполнены из прочных деревянных реек. На площадке занимаются воспитанники секции по футболу (20 юных спортсменов). К новоселью Белорусская федерация футбола подарила ребятам по два комплекта игровой формы и 10 мячей. Площадка находится в свободном доступе, так что погонять мяч могут все желающие.

«Очень долго ждали, очень рады этому событию». В Мяделе открылась новая мини-футбольная площадка-4

Евгений Бовтрамович, инструктор-методист Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:
Покрытие искусственное, толщиной в два миллиметра, позволяет играть как в экообуви для мини-футбола, так и в бутсах. На данный момент занимаются воспитанники нашей секции по футболу. Это дети 10-12 лет.

«Очень долго ждали, очень рады этому событию». В Мяделе открылась новая мини-футбольная площадка-7



Анастасия Таразевич, заместитель директора Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:
Очень долго ждали, очень рады этому событию, потому что детям это лишняя возможность играть, развиваться и участвовать во всяких разных мероприятиях и соревнованиях на районном уровне, а также будем стараться на республиканском уровне.

В новом учебном году ряды футболистов пополнят еще 10 юношей. Планируется и набор девчонок.

# Социальная инфраструктура # общество # Евгений Бовтрамович # Анастасия Таразевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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