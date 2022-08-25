«Очень долго ждали, очень рады этому событию». В Мяделе открылась новая мини-футбольная площадка

Новости Беларуси. Новая мини-футбольная площадка открылась в Мяделе на территории физкультурно-оздоровительного центра. Объект такого формата первый в районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поле стандартное – размером 20 на 40, с искусственным покрытием. Борты выполнены из прочных деревянных реек. На площадке занимаются воспитанники секции по футболу (20 юных спортсменов). К новоселью Белорусская федерация футбола подарила ребятам по два комплекта игровой формы и 10 мячей. Площадка находится в свободном доступе, так что погонять мяч могут все желающие.

Евгений Бовтрамович, инструктор-методист Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:

Покрытие искусственное, толщиной в два миллиметра, позволяет играть как в экообуви для мини-футбола, так и в бутсах. На данный момент занимаются воспитанники нашей секции по футболу. Это дети 10-12 лет.





Анастасия Таразевич, заместитель директора Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:

Очень долго ждали, очень рады этому событию, потому что детям это лишняя возможность играть, развиваться и участвовать во всяких разных мероприятиях и соревнованиях на районном уровне, а также будем стараться на республиканском уровне.