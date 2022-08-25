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Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города

25 августа 2022 11:29
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Новости Беларуси. Октябрьский район Минска готовит праздничную программу ко Дню города. В 2022 году белорусской столице – 955 лет. К знаковой дате в истории готовят сразу несколько развлекательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города-1

Масштабные гулянья пройдут в парке Курасовщина. Здесь планируется концертная программа «Минск семейный». Также мероприятия запланированы в микрорайоне Сокол. Готовятся тематические выставки, мастер-классы по керамике, соломоплетению. В программе также интерактивные конкурсы, спортивные состязания, выступления творческих коллективов.

Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города-4

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:
Будет интересно и молодым, и среднему поколению, и взрослому поколению. Как всегда, солдатская каша, это наша традиция очередная, которая уже давно прижилась, нравится жителям Октябрьского района. Будет дегустация продукции Октябрьского района, это как мясная продукция, так и хлебная. Также будет выставлен промышленный потенциал Октябрьского района, культурная страничка района. Как всегда, будет представлен Департамент охраны, ГАИ будет представлена, служебные автомобили, РОЧС будет обучать, как правильно пользоваться огнетушителями.

Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города-7

В свой день рождения Минск превратится в большую праздничную площадку. Масштабные гулянья пройдут в каждом районе столицы.

# День города в Минске # общество # Александр Мацевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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