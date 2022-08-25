Минск превратится в большую праздничную площадку. Узнали, что готовят ко Дню города

Новости Беларуси. Октябрьский район Минска готовит праздничную программу ко Дню города. В 2022 году белорусской столице – 955 лет. К знаковой дате в истории готовят сразу несколько развлекательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Будет интересно и молодым, и среднему поколению, и взрослому поколению. Как всегда, солдатская каша, это наша традиция очередная, которая уже давно прижилась, нравится жителям Октябрьского района. Будет дегустация продукции Октябрьского района, это как мясная продукция, так и хлебная. Также будет выставлен промышленный потенциал Октябрьского района, культурная страничка района. Как всегда, будет представлен Департамент охраны, ГАИ будет представлена, служебные автомобили, РОЧС будет обучать, как правильно пользоваться огнетушителями.