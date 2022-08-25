Как вкусно приготовить фунчозу? Узнали секреты у кулинара
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень плотный и сытный завтрак – это фунчоза с курицей и овощами.
В первую очередь начнем с лапши, ее нужно просто залить кипятком, дать немного постоять. Разогреваем сковородку, будем обжаривать наши продукты. Начнем с лука и болгарского перца, они готовятся дольше всего. Можно нарезать все достаточно крупными кусками. Болгарский перец нарезаем кубиком, чтобы у нас были одинаковые кусочки по размеру. Блюдо получится очень яркое и красочное.
Сковородка разогрелась, наливаем растительное масло. Сразу отправляем туда лук и перец. Оставляем обжариваться, приступаем к куриному филе. Курица должна быть нарезана такими кусочками, как нарезаны овощи. Овощи почти готовы, отправляем куриное филе в сковородку.
Все продукты доводим до готовности. Лапша у нас тоже будет готова, только смешаем ингредиенты для завтрака. Подготовим томаты и зелень, которые добавятся в самом конце нашего приготовления. Нарезаем достаточно крупным куском. Отправляем томаты и зелень в сковородку.
В японской кухне часто применяют яйца. Это фермерские яйца от кур свободного выгула. У них очень красивый желток и оболочка. Вбиваем яйца и перемешиваем.
Лапша готова, ей понадобилось 8-9 минут. Теперь отправляем ее на сковородку. Немного перемешаем, добавим соевый соус и заранее обжаренный кунжут.
Завтрак готов, приятного аппетита.
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