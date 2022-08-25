Как вкусно приготовить фунчозу? Узнали секреты у кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень плотный и сытный завтрак – это фунчоза с курицей и овощами.

В первую очередь начнем с лапши, ее нужно просто залить кипятком, дать немного постоять. Разогреваем сковородку, будем обжаривать наши продукты. Начнем с лука и болгарского перца, они готовятся дольше всего. Можно нарезать все достаточно крупными кусками. Болгарский перец нарезаем кубиком, чтобы у нас были одинаковые кусочки по размеру. Блюдо получится очень яркое и красочное.