В Брестской области высадят свыше 1,3 миллиона деревьев

К всенародной акции по восстановлению лесов в Беларуси уже присоединились тысячи желающих. В Год благоустройства и в преддверии 80-летия Великой Победы наведение порядка на земле – задача особой важности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Брестской области запланировано высадить свыше 1,3 миллиона деревьев – это сосна, дуб, береза и ольха. Общая площадь насаждений составит порядка 400 гектаров. Самые большие объемы лесопосадок – на территории Пинского и Барановичского лесхозов. Включиться в работу по лесовосстановлению могут все желающие и неравнодушные.

Виталий Маркелов, лесничий Чернавчицкого лесничества Брестского лесхоза:

Это воспитание трудом, то есть человек, который посадил хоть одно дерево, он никогда уже его не сломает просто от нечего делать, никогда не намусорит в этом же лесу, и, то есть, будет относиться более уважительно к своему же труду.

Олег Коновалов, руководитель секретариата Брестского областного отделения белорусской партии «Белая Русь»:

Желающих очень много. Вообще, активный труд, во-первых, это модно, во-вторых, это полезно. Во всех районах Брестской области партийцы примут участие в этой акции. Ни один район не останется без участия. Нашу Синеокую называют легкими Европы. И для того чтобы по-настоящему соответствовать этому высокому званию, вот я уверен, что и проводится эта акция, и партийцы, как и многие другие общественники, принимают активнейшее участие в ее проведении.