22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии Хатыни

Ее жители – это не солдаты или подпольщики, а старики, женщины и дети. Их цинично обвинили в том, что где-то рядом партизаны убили немецкого офицера. 149 жителей сожгли живьем, расстреливали тех, кто пытался бежать. Хатынь – лишь малая часть того, что происходило в огромных масштабах. В результате расследования уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период установлено, что не менее 288 деревень повторили судьбу Хатыни. Список еще пополняется. Когда возник мемориал, ставший единственным в мире некрополем, где увековечена память о сожженных вместе с жителями и невозрожденных деревнях, было известно о 185 населенных пунктах, 186-й – это Хатынь.