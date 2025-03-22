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22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии Хатыни

22 марта 2025 07:39
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22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии, вобравшей в себя горе и боль сотен сожженных деревень. Ровно 82 года назад нацисты уничтожили Хатынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии Хатыни-2

Ее жители – это не солдаты или подпольщики, а старики, женщины и дети. Их цинично обвинили в том, что где-то рядом партизаны убили немецкого офицера. 149 жителей сожгли живьем, расстреливали тех, кто пытался бежать. Хатынь – лишь малая часть того, что происходило в огромных масштабах. В результате расследования уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период установлено, что не менее 288 деревень повторили судьбу Хатыни. Список еще пополняется. Когда возник мемориал, ставший единственным в мире некрополем, где увековечена память о сожженных вместе с жителями и невозрожденных деревнях, было известно о 185 населенных пунктах, 186-й – это Хатынь.

# Великая Отечественная война

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