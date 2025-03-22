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82-я годовщина трагедии в Хатыни – в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы прошла литургия

22 марта 2025 07:41
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В этом тихом уголке, который скрыт в лесах Логойского района, уже с самого утра достаточно многолюдно. В мемориальном комплексе 22 марта ждут тысячи белорусов. Представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций примут участие в получившем неофициальное название церемониале «народного возложения». Цветы и венки в Хатынь 22 марта везут со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

82-я годовщина трагедии в Хатыни – в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы прошла литургия-2

С самого утра поток людей в мемориальном комплексе не иссякает. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенного на территории мемориала, прошли литургия и заупокойная лития.

82-я годовщина трагедии в Хатыни – в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы прошла литургия-4

В Беларуси бережно хранят историческую память. Невосполнимая утрата прошлого – урок для всех последующих поколений. На протяжении всего дня в Хатыни будет царить тихая торжественность. Митинг-реквием продлится до позднего вечера. Присоединиться может каждый. К слову, 22 марта из Минска и обратно курсирует специальный автобусный маршрут.

# Великая Отечественная война

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