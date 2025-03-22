82-я годовщина трагедии в Хатыни – в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы прошла литургия

В этом тихом уголке, который скрыт в лесах Логойского района, уже с самого утра достаточно многолюдно. В мемориальном комплексе 22 марта ждут тысячи белорусов. Представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций примут участие в получившем неофициальное название церемониале «народного возложения». Цветы и венки в Хатынь 22 марта везут со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра поток людей в мемориальном комплексе не иссякает. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенного на территории мемориала, прошли литургия и заупокойная лития.