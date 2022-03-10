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90% техники уже готовы к полевым работам. В Минской области под сев зерновых отведено 540 тысяч гектаров

10 марта 2022 11:37
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии завершают подготовку к весеннему севу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минской области под него отведено около миллиона гектаров.  

90% техники уже готовы к полевым работам. В Минской области под сев зерновых отведено 540 тысяч гектаров-1

Задача для региона – получить урожай не менее двух миллионов тонн зерна. Задел сделан еще с осени. Озимый клин – это около 70 % всех посевов. Их состояние еще предстоит оценить. В планах – увеличить площади под кукурузу. Сейчас ведутся подготовительные работы.  

90% техники уже готовы к полевым работам. В Минской области под сев зерновых отведено 540 тысяч гектаров-4

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:  
Основная задача – это получить не менее двух миллионов тонн зерна, потому что это та цифра, которая для Минщины является таким рубежом, который мы обязаны поддерживать при любом раскладе. Причем два миллиона – это именно мизер для кукурузы. Мы должны получить не менее 200 тысяч тонн рапса, сегодня очень серьезно ставится задача правительством по обеспечению сырьем наших сахарных заводов. Поэтому было принято решение, что к уровню прошлого года мы увеличиваем посевы сахарной свеклы. Ну а сегодня мы уже прорабатываем все вопросы, которые связаны с посевом, подбором площадей и предварительной обработки глифосатами и всеми остальными видами, которые нам необходимы под урожай 2023 года.  

90% техники уже готовы к полевым работам. В Минской области под сев зерновых отведено 540 тысяч гектаров-7

Остаются считаные дни, чтобы полностью подготовить технику. Сейчас свыше 90 % машин и тракторов уже готовы выйти в поле.  

# Сельское хозяйство # общество # Василий Сысоев # Фотофакт

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