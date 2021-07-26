В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь

Новости Беларуси. В Брестской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц мы уже показывали в нашем эфире менее недели назад. Тогда отец и дочь первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.
26 июля на полях сельхозпредприятия «Савушкина пуща» они преодолели новый рубеж. И если старший комбайнер уже больше 20 лет принимает участие в уборке хлеба, то для 18-летней Вики это первая в жизни страда. Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже, на каникулах решила времени даром не терять, а помочь отцу в его важном деле. Дуэт оказался успешным.
«Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области
К слову, хлеборобы Брестской области к этому моменту намолотили 500 тысяч тонн зерна. Высокая планка аграриям покорилась около полудня.