В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь

Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц мы уже показывали в нашем эфире менее недели назад. Тогда отец и дочь первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.

26 июля на полях сельхозпредприятия «Савушкина пуща» они преодолели новый рубеж. И если старший комбайнер уже больше 20 лет принимает участие в уборке хлеба, то для 18-летней Вики это первая в жизни страда. Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже, на каникулах решила времени даром не терять, а помочь отцу в его важном деле. Дуэт оказался успешным.

«Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области