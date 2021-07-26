Прямой эфир

В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь

26 июля 2021 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Брестской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц мы уже показывали в нашем эфире менее недели назад. Тогда отец и дочь первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.

В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь-1

26 июля на полях сельхозпредприятия «Савушкина пуща» они преодолели новый рубеж. И если старший комбайнер уже больше 20 лет принимает участие в уборке хлеба, то для 18-летней Вики это первая в жизни страда. Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже, на каникулах решила времени даром не терять, а помочь отцу в его важном деле. Дуэт оказался успешным.

«Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области

В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь-4

К слову, хлеборобы Брестской области к этому моменту намолотили 500 тысяч тонн зерна. Высокая планка аграриям покорилась около полудня.

# Сельское хозяйство # общество # Андрей Кунц # Виктория Кунц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице
26 июля 2021 08:59

Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице

Лучший строительный объект 2021 года. Показываем два необычных здания Минска
26 июля 2021 08:52

Лучший строительный объект 2021 года. Показываем два необычных здания Минска

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет
26 июля 2021 08:33

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет