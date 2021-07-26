Лучший строительный объект 2021 года. Показываем два необычных здания Минска

В Беларуси проводится ежегодный конкурс «Лучший строительный продукт года». Не первый, но и не последний. В 2021 году он организовывается уже в 18-й раз. Этап сбора участников по разным номинациям в самом разгаре. В конкурсе участвуют производители строительных материалов, представляют современные строительные решения, технологии, оборудование и технику. Одна из самых популярных номинаций связана с выявлением лучших объектов. Антон Гарустович, заместитель председателя экспертного совета по архитектуре:

Среда, в которой мы находимся, психологически на нас влияет. Вы будете ходить мимо разрушенного или старого здания, будет одно ощущение. Другой вопрос, что вы можете ходить мимо современного здания, с современными решениями, и которое будет по-другому совсем на вас влиять.

В этом году на победу в номинации «Лучший объект» немало серьезных претендентов. Но чтобы определить лучшего, нужно увидеть результаты работы своими глазами. Поэтому, помимо изучения пакета документов, оргкомитет ввел этап посещения объектов экспертами конкурса. Сегодня мы вместе с ними начинаем просмотр претендентов с оздоровительного комплекса Бани № 1 на улице Богдана Хмельницкого, которая так хорошо знакома минчанам.

Джамбул Чкоидзе, начальник БОК «Баня № 1»:

Полностью изменен внешний вид здания, сложное исполнение кирпичной кладки. Внутри функционально изменилось тоже много: бассейн 17 на 7 метров, оборудование к этому бассейну, которое позволяет получить услуги гидромассажа, водяной пушки, водопада, добавились индивидуальные душевые кабины.

Самое главное – для лиц с ограниченными возможностями. Появилась возможность посетить и общее отделение.

Имеются лифты, которые их обслуживают, душевые кабины и бассейн.

Современные проблемы требуют современных решений. В особенности, если вопрос касается безопасности граждан. В январе в столице был открыт образовательный центр безопасности МЧС. Здесь расположено более 30 интерактивных обучающих площадок, где проверят вашу готовность и знания по пожарной, экологической, транспортной и даже промышленной безопасности. Поверьте, здесь есть что посмотреть и чему удивиться.

Елена Парчук, начальник образовательного центра безопасности МЧС:

Уникальность его состоит в том, что он объединяет разные направления безопасности для обучения населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Он предназначен для того, чтобы научить людей предвидеть и не допускать случаи возникновения чрезвычайных ситуаций. Подобных центров в странах СНГ и в соседних странах нет.

Антон Гарустович:

Мы оцениваем объект целиком и оцениваем его воздействие, в том числе, социальное. Это объект МЧС. Здесь осуществляется эмоциональная привязка.

Детки, проходя лабиринт с дымом, проходя землетрясения, видя это все интерактивно, как это все происходит, они действительно получают неординарный опыт, который запоминается. Его нельзя оценивать просто как строительный объект, мы уже будем оценивать его как объект целиком и социально-культурное воздействие тоже.