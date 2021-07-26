Стенды рассказывают о жизни Элизы Ожешко. На улицах Гродно теперь можно узнать интересные факты о писательнице

Новости Беларуси. В каких апартаментах жила Элиза Ожешко, где происходили судьбоносные для нее знакомства и что за гербарий собирала писательница? Об этом расскажут стенды, которые появились на улицах Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биография Элизы Ожешко тесно связана с городом на Немане, она прожила в нем большую часть своей жизни и написала здесь немало выдающихся произведений. Поэтому купаловский вуз решил рассказать горожанам интересные факты о писательнице на 10 информационно-туристических табличках. Пюпитры установили на улицах, с которыми непосредственно связаны те или иные моменты жизни и творчества известной женщины. Кстати, на поиск исторических сведений ушел почти год, ведь выяснилось, что ранее в Гродно не проводили таких детальных исследований. Так что проект, который задумывался как туристический, получился еще и научным.

Виталий Корнелюк, руководитель проекта, доцент кафедры туризма и культурного наследия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Па большасці – гэта мясціны, дзе Эліза Ажэшка жыла. Таму што яна са свайго юнацкага ўзросту, яшчэ да шлюбу, ужо пражывала ў горадзе Гародне і напрацягу даволі працяглала часу мяняла розныя месцы жыхарства: спачатку с маці, потым ужо паасобку, потым ужо будучы замужняй жанчынай. І гэтыя ўсе месцы пражывання былі вызначаны.