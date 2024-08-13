В Брестской области представили нового руководителя региона

Подготовка школ к новому учебному году, цифровизация сельского хозяйства и новое производство в Барановичах. Это одни из первых задач, которые озвучил новый руководитель Брестской области и экс-вице-премьер Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На внеочередной сессии Брестского областного Совета депутатов утвердили в должности нового председателя облисполкома. Как отметил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, Брестская область сегодня занимает лидирующие позиции в стране. За три года на пятую часть приросли в сельском хозяйстве, на 12 % – в промышленном секторе. По валовому региональному продукту второе место среди регионов, а по объемам инвестиций – первое.

В Брестской области сегодня сосредоточена сильнейшая в стране перерабатывающая промышленность, приходится треть экспорта продуктов питания. Притом что за три года в регионе в два раза сократили число убыточных предприятий, необходимо наращивать промышленный потенциал. Это одно из поручений Президента. В планах запустить 3-4 новых производств-локомотивов, которые обеспечат рост. В том числе подготовить предложения для китайских партнеров для совместной работы. Так, в Барановичах до конца года планируют запустить новое производство бытовой техники.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Есть возможности создать хорошее предприятие в барановичском регионе. Задача – в короткие сроки (в пределах 4-5 месяцев) создать рабочие места, завезти необходимое оборудование, которое уже изготовлено в Китайской Народной Республике, и в первых циклах следующего года приступить к производству.

В числе важнейших задач также диверсификация рынков сбыта, цифровизация сельского хозяйства, реализация подхода «один район – один проект», чтобы переломить тенденцию оттока населения из малых городов и районов. Кроме того, планируется освоить автомобилестроение с приставкой «электро».