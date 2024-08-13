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Белорусские военные помогают аграриям в уборке урожая

13 августа 2024 13:46
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Уборочная страда – дело общее. Свой вклад в каравай вносят военные. На жатву приехали лучшие армейские водители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные помогают аграриям в уборке урожая-1

Так, один из сводных автомобильных взводов Вооруженных Сил работает в Мстиславском районе. Задача – доставить зерно к месту складирования и хранения, а также транспортировка других грузов сельскохозяйственного назначения.

Белорусские военные помогают аграриям в уборке урожая-4

Владислав Дрозд, командир сводного подразделения:
Основной задачей является оказание помощи селекционно-гибридному центру «Вихра» в уборке урожая 2024 года на безвомездной основе. Оказываем помощь по перевозке зерновых культур. Аграрии отзываются крайне положительно. Говорят, что с поставленной задачей справляемся хорошо.

Как и в армии, в поле тоже нужна дисциплина. Важную роль в достижении результата также играет соблюдение технологий. Это главные составляющие качественной и успешной уборочной кампании.

# Уборочная кампания # общество

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