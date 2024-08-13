Проверка на скорость и выносливость. Как проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту?

Так спасатели прокладывают рабочую магистральную линию к очагу пожара в реальной жизни. Но сейчас – это этап турнира, стометровая полоса с препятствиями. Помимо него, еще подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. Есть как индивидуальные состязания, так и групповые.

Максим Якимюк, участник сборной Гродненской области по пожарно-спасательному спорту:

Как по мне, самый сложный этап – это командные этапы, потому что здесь зависит не только от тебя, а вся команда выступает сразу единовременно. И подвести команду как-то не хочется, поэтому бежишь, волнуешься. Естественно, для меня это самый тяжелый этап, так как я бегу его третий – самый техничный. Именно благодаря этому спорту показывается, как спасатели могут в реальных условиях выполнять упражнения и помогать людям.