Проверка на скорость и выносливость. Как проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту?
Алина Трус, корреспондент:
Спасение жизней людей в опасных ситуациях требует особой подготовки и сноровки. Поэтому сотрудники МЧС постоянно тренируются. А оттачивают свои навыки на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Это настоящая проверка на скорость и выносливость.
Так спасатели прокладывают рабочую магистральную линию к очагу пожара в реальной жизни. Но сейчас – это этап турнира, стометровая полоса с препятствиями. Помимо него, еще подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета и боевое развертывание. Есть как индивидуальные состязания, так и групповые.
Максим Якимюк, участник сборной Гродненской области по пожарно-спасательному спорту:
Как по мне, самый сложный этап – это командные этапы, потому что здесь зависит не только от тебя, а вся команда выступает сразу единовременно. И подвести команду как-то не хочется, поэтому бежишь, волнуешься. Естественно, для меня это самый тяжелый этап, так как я бегу его третий – самый техничный. Именно благодаря этому спорту показывается, как спасатели могут в реальных условиях выполнять упражнения и помогать людям.
Подробности в видео.