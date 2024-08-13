Минобороны Беларуси и России обсудили вопросы обеспечения безопасности Союзного государства

Встреча состоялась после церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2024», он проходит в Московской области. В экспозиции представлены образцы самого современного вооружения, которые уже доказали свою эффективность в реальной боевой обстановке. Как подчеркнул Виктор Хренин, форум позволяет представителям военно-промышленной отрасли обменяться опытом, в частности в вопросах обороны независимых территорий. Что крайне важно для Беларуси, учитывая напряженность по периметру государства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Для нас очень важно видеть, трогать руками, общаться с разработчиками, понимать перспективы и тактику применения соответствующих образцов вооружения и рассматривать перспективы в рамках строительства и развития наших Вооруженных Сил. На сегодняшнем форуме очень неплохо представлен наш белорусский военно-промышленный комитет своими предприятиями, которые также, опираясь на опыт, полученный на СВО Российской Федерацией, имея свою хорошую научную базу, свои мозги также. Некоторые образцы интересны и для наших Вооруженных Сил, особенно, что касается систем управления, противовоздушной обороны, разведки, комплекса наблюдения, прицелов.

Нынешний военно-технический форум юбилейный. Он проходит уже в 10-й раз. Участие Беларуси является индикатором готовности нашей страны расширять взаимодействие со всеми заинтересованными государствами. Но только на основе взаимного уважения и интересов друг друга, подчеркнул Виктор Хренин. Также министр отметил, что форум служит площадкой, где страны-участницы ищут пути решения проблем в области обеспечения не только национальной, но и глобальной безопасности. Что сегодня необходимость номер один для всего мира.