Новости Беларуси. В Брестской области ищут метеорит (по наводке польских метеорологов – их спецтехника засекла небесное тело).

По мнению исследователей, при падении космический объект мог весить до 100 кг, рассказали в программе «Плюс-минус».

И, скорее всего, он разбился на десятки фрагментов. Специалисты уже определили предполагаемую зону приземления – это граница Пружанского и Берёзовского районов. Учёные призывают местных жителей выйти на поиски как можно скорее, пока ценные артефакты не закопали аграрии.

Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю