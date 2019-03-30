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В Брестской области ищут метеорит

30 марта 2019 17:02
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Новости Беларуси. В Брестской области ищут метеорит (по наводке польских метеорологов – их спецтехника засекла небесное тело). 

По мнению исследователей, при падении космический объект мог весить до 100 кг, рассказали в программе «Плюс-минус»

И, скорее всего, он разбился на десятки фрагментов. Специалисты уже определили предполагаемую зону приземления – это граница Пружанского и Берёзовского районов. Учёные призывают местных жителей выйти на поиски как можно скорее, пока ценные артефакты не закопали аграрии.

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# Необычное # общество

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