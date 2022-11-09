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В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города

09 ноября 2022 13:22
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Новости Беларуси. Новый уровень энергобезопасности. В Бресте запустили современную подстанцию мощностью 110 киловольт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этого объема хватит, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение в историческом центре города.  

В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города-1

Строительство началось два года назад по поручению главы государства. В инженерных решениях и системах управления впервые применили отечественные разработки, которые превосходят зарубежные аналоги. Реализованный инвестиционный проект позволит повысить надежность электроснабжения для медицинских учреждений, жилого квартала, стратегических административных зданий, а также мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».  

В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города-4

Вадим Головко, главврач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:  
Все работает на электричестве, начиная от диагностического оборудования и заканчивая лечебными аппаратами различного типа, различного назначения. Жизнь человека напрямую завит от электричества. И с введением новой подстанции надежность электроснабжения только повысится.  

В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города-7

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Очень приятно, что мы впервые начали использовать собственный инновационный продукт, который обеспечила компания «Агат». Мы себя обезопасили в вопросах энергетической безопасности. Наши люди, наши ребята разработали данные программы. И самое главное, что они внедряют не только в пределах Брестской области, но и в целом по Республике Беларусь.  

В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города-10

В Беларуси реализуют программу модернизации энергосистемы. В планах до 2025 года запустить еще 9 новых объектов. Они появятся не только в крупных городах, но и в таких населенных пунктах, как Микашевичи, Пинск и Орша.  

# Электроснабжение # общество # Петр Пархомчик # Вадим Головко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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