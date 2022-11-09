В Бресте запустили современную подстанцию – электричества хватит на исторический центр города

Новости Беларуси. Новый уровень энергобезопасности. В Бресте запустили современную подстанцию мощностью 110 киловольт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этого объема хватит, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение в историческом центре города.

Строительство началось два года назад по поручению главы государства. В инженерных решениях и системах управления впервые применили отечественные разработки, которые превосходят зарубежные аналоги. Реализованный инвестиционный проект позволит повысить надежность электроснабжения для медицинских учреждений, жилого квартала, стратегических административных зданий, а также мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Вадим Головко, главврач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:

Все работает на электричестве, начиная от диагностического оборудования и заканчивая лечебными аппаратами различного типа, различного назначения. Жизнь человека напрямую завит от электричества. И с введением новой подстанции надежность электроснабжения только повысится.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень приятно, что мы впервые начали использовать собственный инновационный продукт, который обеспечила компания «Агат». Мы себя обезопасили в вопросах энергетической безопасности. Наши люди, наши ребята разработали данные программы. И самое главное, что они внедряют не только в пределах Брестской области, но и в целом по Республике Беларусь.