Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом

Лена Климук, кулинар:

Приготовим сытную сладкую гренку на завтрак.

Ингредиенты:

Белый хлеб

Яйцо – 1 шт.

Сливки – 70 гр.

Банан – 1 шт.

Мед по вкусу

Корица по вкусу

Начнем с яйца и сливок. Вбиваем его в тарелку. Начинаем взбивать яйцо и потихоньку добавляем сливки. Тем временем разогреем сковородку. Отрежем достаточно толстый кусок хлеба. На сковородку отправим немного сливочного масла.

Обмакиваем хлеб в смесь сливок и яйца и сразу кладем его на сковородку.

Подготовим банан для нашей гренки. Перевернем гренку. Нарезаем банан на тоненькие кружочки.