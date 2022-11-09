Прямой эфир

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом

09 ноября 2022 12:49
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Лена Климук, кулинар:  
Приготовим сытную сладкую гренку на завтрак.  

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом-1

Ингредиенты:  
Белый хлеб 
Яйцо – 1 шт.  
Сливки – 70 гр.  
Банан – 1 шт.  
Мед по вкусу  
Корица по вкусу  

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом-4

Начнем с яйца и сливок. Вбиваем его в тарелку. Начинаем взбивать яйцо и потихоньку добавляем сливки.  

Тем временем разогреем сковородку. Отрежем достаточно толстый кусок хлеба. На сковородку отправим немного сливочного масла.  

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом-7

Обмакиваем хлеб в смесь сливок и яйца и сразу кладем его на сковородку.  

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом-10

Подготовим банан для нашей гренки. Перевернем гренку. Нарезаем банан на тоненькие кружочки.  

Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом-13

Гренка уже поджарилась, перекладываем ее сразу в сервировочную тарелку. Выкладываем банан на гренку, присыпаем небольшим количеством корицы и поливаем медом.  

Используйте мед осенью – это великолепный антидепрессант.  

*На правах рекламы.  

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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