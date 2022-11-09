Хочется сладенького на завтрак? Вот рецепт гренки с бананом и мёдом

Лена Климук, кулинар:
Приготовим сытную сладкую гренку на завтрак.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим сытную сладкую гренку на завтрак.
Ингредиенты:
Белый хлеб
Яйцо – 1 шт.
Сливки – 70 гр.
Банан – 1 шт.
Мед по вкусу
Корица по вкусу
Начнем с яйца и сливок. Вбиваем его в тарелку. Начинаем взбивать яйцо и потихоньку добавляем сливки.
Тем временем разогреем сковородку. Отрежем достаточно толстый кусок хлеба. На сковородку отправим немного сливочного масла.
Обмакиваем хлеб в смесь сливок и яйца и сразу кладем его на сковородку.
Подготовим банан для нашей гренки. Перевернем гренку. Нарезаем банан на тоненькие кружочки.
Гренка уже поджарилась, перекладываем ее сразу в сервировочную тарелку. Выкладываем банан на гренку, присыпаем небольшим количеством корицы и поливаем медом.
Используйте мед осенью – это великолепный антидепрессант.
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