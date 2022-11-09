В Заслоновской средней школе прошёл круглый стол с участием Игоря Сергеенко

Новости Беларуси. О необходимости сохранения исторической памяти 9 ноября говорили в Заслоновской средней школе Лепельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там участником круглого стола на тему «Нам есть чем гордится, нам есть что беречь» стал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Школьники задавали самые разные вопросы: о Годе исторической памяти, о патриотизме, о том, как сделать уютнее и комфортнее жизнь в сельской местности. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, а сейчас дислоцируется прославленная 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Каждый второй школьник – из семьи военнослужащих.

Никита Стригунков, учащийся Заслоновской средней школы:

Убираем памятники, мемориальные комплексы. Бывают поездки в другие города. Например, как «Прорыв», Брестская крепость. Участвуем в таких мероприятиях, так как память. Чтобы люди уважали своих предков, которые воевали на этой земле.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В Год исторической памяти поговорили о том, как сохраняется память о наших предках, память о Великой Отечественной войне, что происходит сегодня в стране. И я хочу отметить, что дети задавали интересные вопросы. И видно было, что встреча проходит в формате не заданном, не формализованном.