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В Заслоновской средней школе прошёл круглый стол с участием Игоря Сергеенко

09 ноября 2022 12:15
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Новости Беларуси. О необходимости сохранения исторической памяти 9 ноября говорили в Заслоновской средней школе Лепельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там участником круглого стола на тему «Нам есть чем гордится, нам есть что беречь» стал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.  

В Заслоновской средней школе прошёл круглый стол с участием Игоря Сергеенко-1

Школьники задавали самые разные вопросы: о Годе исторической памяти, о патриотизме, о том, как сделать уютнее и комфортнее жизнь в сельской местности. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, а сейчас дислоцируется прославленная 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Каждый второй школьник – из семьи военнослужащих.  

В Заслоновской средней школе прошёл круглый стол с участием Игоря Сергеенко-4

Никита Стригунков, учащийся Заслоновской средней школы:  
Убираем памятники, мемориальные комплексы. Бывают поездки в другие города. Например, как «Прорыв», Брестская крепость. Участвуем в таких мероприятиях, так как память. Чтобы люди уважали своих предков, которые воевали на этой земле.  

В Заслоновской средней школе прошёл круглый стол с участием Игоря Сергеенко-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
В Год исторической памяти поговорили о том, как сохраняется память о наших предках, память о Великой Отечественной войне, что происходит сегодня в стране. И я хочу отметить, что дети задавали интересные вопросы. И видно было, что встреча проходит в формате не заданном, не формализованном.  

В Заслоновской средней школе прошёл круглый стол с участием Игоря Сергеенко-10

Заслоновская школа в 2022 году отмечает 70-летний юбилей. К знаковой дате учреждение значительно преобразили, сделав современный ремонт как внутри здания, так и снаружи. Сегодня гости в подарок привезли мультиборд, оргтехнику, которую будут использовать на уроках, и денежный сертификат. Деньги пойдут на дальнейшую модернизацию.  

# Год исторической памяти # общество # Игорь Сергеенко # Никита Стригунков # Фотофакт

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