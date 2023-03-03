В Бресте – весна. Что говорят специалисты о раннем цветении растений?

Новости Беларуси. Чудо природы – в первые дни весны в Бресте зацвели цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На городских клумбах уже можно встретить подснежники, распустились примулы, а нарциссы уже в бутонах.

Алла Осипова, ведущий лаборант центра экологии БРГУ имени А. С. Пушкина:

В Бресте у нас всегда было тепло. Это юго-запад Беларуси. И разница очень большая с севером и центральной частью Беларуси. Наш климат близко уже к субтропическому климату. Поэтому большое количество растений, которые были привезены из субтропиков, то есть это интродукция растений. Они прижились в нашем климате, и поэтому цветут в свое положенное время.