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В Бресте – весна. Что говорят специалисты о раннем цветении растений?

03 марта 2023 10:10
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Новости Беларуси. Чудо природы – в первые дни весны в Бресте зацвели цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На городских клумбах уже можно встретить подснежники, распустились примулы, а нарциссы уже в бутонах.  

В Бресте – весна. Что говорят специалисты о раннем цветении растений?-1

Алла Осипова, ведущий лаборант центра экологии БРГУ имени А. С. Пушкина:  
В Бресте у нас всегда было тепло. Это юго-запад Беларуси. И разница очень большая с севером и центральной частью Беларуси. Наш климат близко уже к субтропическому климату. Поэтому большое количество растений, которые были привезены из субтропиков, то есть это интродукция растений. Они прижились в нашем климате, и поэтому цветут в свое положенное время.  

В Бресте – весна. Что говорят специалисты о раннем цветении растений?-4

В Бресте – весна. Что говорят специалисты о раннем цветении растений?-6

В Бресте – весна. Что говорят специалисты о раннем цветении растений?-8

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# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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