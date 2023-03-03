В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы

Новости Беларуси. Первое дыхание весны – в ее первые дни в Бресте распустились цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На городских клумбах уже можно рассмотреть подснежники, примулы, а вот нарциссы еще в бутонах.

Подснежники, или галантусы распустились в Бресте еще неделю назад. Они считаются первым цветком, который пробуждается после зимы и символизирует приход весны. Подснежники ловят солнце и будут радовать горожан еще пару недель. А вот морозник абхазский приобретает багровый оттенок в конце февраля.

В саду непрерывного цветения в Бресте более 600 видов растений. Первые признаки жизни появились на иве, сакуре и магнолии. Экологи уверяют, это не должно удивлять, так как с зимой в Бресте попрощались еще в январе – световой день увеличился, прибавилось и солнечного тепла.