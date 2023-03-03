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В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы

03 марта 2023 07:04
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Новости Беларуси. Первое дыхание весны – в ее первые дни в Бресте распустились цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На городских клумбах уже можно рассмотреть подснежники, примулы, а вот нарциссы еще в бутонах.  

В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы-1

В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы-3

В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы-5

Подснежники, или галантусы распустились в Бресте еще неделю назад. Они считаются первым цветком, который пробуждается после зимы и символизирует приход весны. Подснежники ловят солнце и будут радовать горожан еще пару недель. А вот морозник абхазский приобретает багровый оттенок в конце февраля.  

В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы-8

В саду непрерывного цветения в Бресте более 600 видов растений. Первые признаки жизни появились на иве, сакуре и магнолии. Экологи уверяют, это не должно удивлять, так как с зимой в Бресте попрощались еще в январе – световой день увеличился, прибавилось и солнечного тепла.

В Бресте зацвели подснежники – первоцветами уже украсили городские клумбы-11

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# Растения и цветы # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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