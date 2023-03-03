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Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?

03 марта 2023 09:20
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Ежегодно на факультете географии и геоинформатики БГУ проходят профориентационные акции. Для гостей университета проводят лекции, мастер-классы и экскурсии разной тематики.  

Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?-1

Алексей Шавель, старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии факультета географии и геоинформатики БГУ:  
Это неделя, когда мы приглашаем школьников – не только старших и младших школьников, но и учителей географии. Посетить факультет, познакомиться с его преподавателями, узнать инновации в сфере географического образования.  

Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?-4

Молодые преподаватели ежедневно готовят для детей по два занятия, на которых рассказывают о развитии агротуризма в Беларуси, природы, экологии, гидрометеорологии и других интересных научных направлениях. Мероприятия посещают не только новички, но и те, кто уже хорошо разбирается во всех направлениях и определился со своим будущим.  

Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?-7

География – это такая наука, которая, если привлекает тебя, ты от этого уже никак не отвяжешься. Я тут уже не первый раз. Помимо этого, я готовлюсь к республиканской олимпиаде по географии. На геофаке еще есть школа юного географа-краеведа и геолога.  

Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?-10

В акции принимают участие старшеклассники не только минских, но и областных школ. Преподаватели БГУ планируют также провести онлайн-лекции. Завершится профориентационная неделя 10 марта. Но это далеко не все, что подготовили для посетителей вуза.  

Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?-13

Алексей Шавель:  
В апреле запланировано проведение университетского конкурса научно-исследовательских работ по географии. 8 апреля мы приглашаем всех ребят посетить наш факультет в рамках дня открытых дверей. Он посвящен подготовке к новой вступительной компании, потому что она идет по новым принципам, с достаточно серьезными изменениями. Поэтому, конечно, чтобы они понимали, были в курсе всех происходящих изменений. Также в мае запланирована школьная университетская Олимпиада по географии.  

Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?-16

А еще на открытых занятиях с учащимися в рамках Недели географии ребята смогут узнать все о дизайне географических карт и беспилотных ГИС-технологиях, а также о геобрендинге – одном из новых направлений в исследованиях.  

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# БГУ # общество # Алексей Шавель # Валерия Яскевич # Фотофакт

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