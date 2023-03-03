Школьников и учителей географии приглашают посетить геофак БГУ. Что интересного там расскажут?

Ежегодно на факультете географии и геоинформатики БГУ проходят профориентационные акции. Для гостей университета проводят лекции, мастер-классы и экскурсии разной тематики.

Алексей Шавель, старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии факультета географии и геоинформатики БГУ:

Это неделя, когда мы приглашаем школьников – не только старших и младших школьников, но и учителей географии. Посетить факультет, познакомиться с его преподавателями, узнать инновации в сфере географического образования.

Молодые преподаватели ежедневно готовят для детей по два занятия, на которых рассказывают о развитии агротуризма в Беларуси, природы, экологии, гидрометеорологии и других интересных научных направлениях. Мероприятия посещают не только новички, но и те, кто уже хорошо разбирается во всех направлениях и определился со своим будущим.

География – это такая наука, которая, если привлекает тебя, ты от этого уже никак не отвяжешься. Я тут уже не первый раз. Помимо этого, я готовлюсь к республиканской олимпиаде по географии. На геофаке еще есть школа юного географа-краеведа и геолога.

В акции принимают участие старшеклассники не только минских, но и областных школ. Преподаватели БГУ планируют также провести онлайн-лекции. Завершится профориентационная неделя 10 марта. Но это далеко не все, что подготовили для посетителей вуза.

Алексей Шавель:

В апреле запланировано проведение университетского конкурса научно-исследовательских работ по географии. 8 апреля мы приглашаем всех ребят посетить наш факультет в рамках дня открытых дверей. Он посвящен подготовке к новой вступительной компании, потому что она идет по новым принципам, с достаточно серьезными изменениями. Поэтому, конечно, чтобы они понимали, были в курсе всех происходящих изменений. Также в мае запланирована школьная университетская Олимпиада по географии.