Он основал конную милицию и полиграфное подразделение. Поговорили с ветераном, который больше 50 лет служит в МВД

4 марта в Беларуси отмечается День милиции. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – советник министра внутренних дел, председатель Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Валентин Потапович. Александра Каштанова, ведущая:

Сколько лет вы служите народу?

Валентин Потапович, советник министра внутренних дел, председатель Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Беларусь:

Получается, что и сейчас продолжаю служить. Если брать эту совместную службу, то получается около 50 лет. Александр Меженный, ведущий:

Обычно у военных, в милиции династии. У вас же ситуация другая. Ваши родители никаким образом не имели отношения к воинской службе либо к службе в милиции. Как вы оказались в рядах органов внутренних дел? Валентин Потапович:

По направлению трудового коллектива Тракторного завода. Родители работали, я работал, потом младший брат работал. Предложили, именно трудовой коллектив направил в школу милиции. Я выбрал себе профессию. Пока не жалею. Александра Каштанова:

Работа не из простых. Вы говорите, что довольны. Но не было ли в жизни мысли все оставить, поменять кардинально? Самый сложный период – развал Советского Союза. Как поменялась служба сегодня?

Валентин Потапович:

Бывали, наверное, какие-то сомнения. Наиболее сложный период – это развал Советского Союза. Отсутствие правовых норм, разгул преступности, спад экономики. Все это сказывалось на работе. Все-таки правильно поступило наше поколение, что смогли тогда удержать этот вал, осуществлять порядок в нашей республике. В те времена считалось, что белорусская милиция – одна из лучших в странах СНГ. Александр Меженный:

Мы уверены, что и сейчас наши ребята самые лучшие, и не только в странах СНГ. Кому как не вам точно знать, насколько служба изменилась. Как это было раньше и как это есть сейчас? Каким образом несут службу сотрудники в наше время? Валентин Потапович:

Конечно, изменилась. Изменилось законодательство, изменилась экономическая ситуация в стране, выросли более умные и толковые поколения. Появились новые виды преступлений, киберпреступность, попытка разгула наркомании. Все это сдерживается, и каждый из ветеранов в своей жизни вырастил десяток, некоторые – сотни, тысячи учеников. И эти ученики сегодня несут службу, осуществляют порядок. Мы горды тем, как они это делают – качественно, умело, профессионально. Моя задача как председателя ветеранской организации – чтобы была тесная связь поколений, которые уже на заслуженном отдыхе, с поколением, которое сейчас осуществляет службу. Александра Каштанова:

Расскажите о конной милиции. Как в Минске начали ездить наряды конной милиции?

Валентин Потапович:

У каждого сотрудника есть стремление что-то сделать лучше. Конную милицию мне пришлось создавать, будучи начальником Первомайского РОВД Минска. Вы знаете этот район – Ботанический сад, парк Челюскинцев, Детская железная дорога, где массовое скопление народа. Тяжело было осуществлять функции охраны общественного порядка пешими нарядами. И у меня мелькнула мысль – создать конную милицию. Быстро мы сделали. Создали за счет средств местного бюджета, помогла местная власть. И мы сделали конную милицию, которая довольно быстро навела порядок. Чем хорошо было? Этого милиционера видели издалека, и он видел все. Александра Каштанова:

Милиционер должен был пройти уроки верховой езды. Валентин Потапович:

У нас был специальный инструктор. Александра Каштанова:

У кинологов есть свои собаки. А у вас у каждого был свой конь? Валентин Потапович:

Мы арендовали лошадей. Эти лошади были с конного завода. Александр Меженный:

Я наблюдал наряды конной милиции. Правда, это было в Гродно. Там есть лесной массив Пышки. И когда наряд проезжает, очень красиво! Не знаю, есть ли они там сейчас, но то, что это было и в Минске, тоже очень здорово. «С помощью полиграфа раскрывались десятки тягчайших преступлений» Александр Меженный:

Всех интересует вопрос. Полиграф все еще жив?