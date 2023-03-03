Прямой эфир

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт

03 марта 2023 09:03
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Лена Климук, кулинар:  
Приготовим очень быструю и простую лазанью.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-1

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-3

Немного надавим на чеснок и поруби мелким кубиком.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-6

Следующий – лук-порей. Тоже на мелкие кубики. Приступаем к шампиньонам. Тоже нарежем их мелким кубиком.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-9

Для обжарки всех ингредиентов я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Оно не имеет запаха. И у него высокая степень горения, что никак не повлияет на наше здоровье.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-12

Отправляем чеснок и лук-порей на сковородку. Добавляем шампиньоны.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-15

Мелко порубим петрушку. В помидоры в собственном соку добавим немного черного молотого перца и пробьем до однородной массы.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-18

А теперь увеличиваем огонь и отправляем фарш обжариваться на высокой температуре. Добавляем к мясу порубленную петрушку и пробитые помидоры в собственном соку.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-21

Доведем до вкуса наш соус. Добавим немного соли и черного молотого перца.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-24

Мы используем готовый продукт от белорусского производителя, аналогов которому нет на рынке. Более подробно о новинке расскажет директор компании «Домашний кулинар».  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-27

Сергей Христофоров, директор:  
«Домашний кулинар» создал очень хорошее тесто. С этим тестом вы сможете быстро сделать хороший завтрак, потому что оно натуральное, не содержит никаких добавок и позволит вам накормить семью, создавая шедевр на завтрак.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-30

Приступаем к сборке лазаньи. На дно противеня выкладываем пергаментную бумагу, немного смазываем растительным маслом. Распределим все силиконовой кистью. Выкладываем первый лист. Равномерно распределяем начинку по тесту. Кладем следующий слой листов.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-33

Выкладываем последний слой лазаньи и щедро присыпаем сыром. Отправляем лазанью в предварительно разогретую духовку до 180-200 градусов.  

Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт-36

Завтрак готов. С хорошим тестом лазанья получится буквально за 20 минут.  

*На правах рекламы.  

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