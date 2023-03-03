Как быстро приготовить лазанью? Вот простой и очень вкусный рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень быструю и простую лазанью.

Немного надавим на чеснок и поруби мелким кубиком.

Следующий – лук-порей. Тоже на мелкие кубики. Приступаем к шампиньонам. Тоже нарежем их мелким кубиком.

Для обжарки всех ингредиентов я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Оно не имеет запаха. И у него высокая степень горения, что никак не повлияет на наше здоровье.

Отправляем чеснок и лук-порей на сковородку. Добавляем шампиньоны.

Мелко порубим петрушку. В помидоры в собственном соку добавим немного черного молотого перца и пробьем до однородной массы.

А теперь увеличиваем огонь и отправляем фарш обжариваться на высокой температуре. Добавляем к мясу порубленную петрушку и пробитые помидоры в собственном соку.

Доведем до вкуса наш соус. Добавим немного соли и черного молотого перца.

Мы используем готовый продукт от белорусского производителя, аналогов которому нет на рынке. Более подробно о новинке расскажет директор компании «Домашний кулинар».

Сергей Христофоров, директор:

«Домашний кулинар» создал очень хорошее тесто. С этим тестом вы сможете быстро сделать хороший завтрак, потому что оно натуральное, не содержит никаких добавок и позволит вам накормить семью, создавая шедевр на завтрак.

Приступаем к сборке лазаньи. На дно противеня выкладываем пергаментную бумагу, немного смазываем растительным маслом. Распределим все силиконовой кистью. Выкладываем первый лист. Равномерно распределяем начинку по тесту. Кладем следующий слой листов.

Выкладываем последний слой лазаньи и щедро присыпаем сыром. Отправляем лазанью в предварительно разогретую духовку до 180-200 градусов.