В Бресте в детских садах не хватает двух тысяч мест, а пока открыт новый сад на 260

Новости Бреста. Открытие нового детского сада стало подарком для сотен молодых семей юго-западного микрорайона Бреста. Многодетная мама Юлия Клещевникова будет водить сюда пятилетнюю дочку. Квартира, в которой живёт большая семья, расположена прямо напротив нового садика. Близко и удобно.

Юлия Клещевникова, многодетная мама:

Это очень долгожданное событие для нас. Мы ждали его три года. Ребёнка возили на восток, в 34-ый садик. Очень далеко. У нас тут только маршрутное такси, автобусы не ходили, ребёнка приходилось рано поднимать, уставал.

Для воспитателя Людмилы Балабушко это - не просто ясли-сад, куда она будет приводит своего 3-летнего Антошку. Это — ещё и новое рабочее место. Однако далеко не всем родителям микрорайона так повезло.

Людмилы Балабушко, воспитатель детского сада:

Мы встали на очередь сразу после рождения. С нашего дома много мамочек, которые хотели бы устроиться. Но надо ещё не один садик, что бы решить этот вопрос.

Новый садик — хорош. Здесь есть всё необходимое для развития и отдыха ребёнка.

Анатолий Носков, начальник отдела образования Брестского горисполкома:

Объект дорогостоящий. В нем ведётся набор в специальную группу, где будут заниматься детки с особенностями в развитии. Сад рассчитан на 260 мест, но будем набирать больше — около 300.

На крайние меры в дошкольном учреждении вынуждены идти, чтобы увеличить наполняемость групп. Эта проблема актуальна для многих крупных городов. В Бресте, к примеру, в детских садах не хватает еще около двух тысяч мест. Поэтому на этом объекте останавливаться не собираются. До 2015 года в областном центре планируют построить ещё четыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.