Прямой эфир

В Бресте в детских садах не хватает двух тысяч мест, а пока открыт новый сад на 260

15 сентября 2012 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бреста. Открытие нового детского сада стало подарком для сотен молодых семей юго-западного микрорайона Бреста. Многодетная мама Юлия Клещевникова будет водить сюда пятилетнюю дочку.  Квартира, в которой живёт большая семья, расположена прямо напротив нового садика. Близко и удобно.

Юлия Клещевникова, многодетная мама:
Это очень долгожданное событие для нас. Мы ждали его три года. Ребёнка возили на восток, в 34-ый садик. Очень далеко. У нас тут только маршрутное такси, автобусы не ходили, ребёнка приходилось рано поднимать, уставал.

Для воспитателя Людмилы Балабушко это - не просто ясли-сад, куда она будет приводит своего 3-летнего Антошку. Это — ещё и новое рабочее место. Однако далеко не всем родителям микрорайона так повезло.  

Людмилы Балабушко, воспитатель детского сада:
Мы встали на очередь сразу после рождения. С нашего дома много мамочек, которые хотели бы устроиться. Но надо ещё не один садик, что бы решить этот вопрос.

Новый садик — хорош. Здесь есть всё необходимое для развития и отдыха ребёнка.

Анатолий Носков, начальник отдела образования Брестского горисполкома:
Объект дорогостоящий. В нем ведётся набор в специальную группу, где будут заниматься детки с особенностями в развитии. Сад рассчитан на 260 мест, но будем набирать больше — около 300.

На крайние меры в дошкольном учреждении вынуждены идти, чтобы увеличить наполняемость групп. Эта проблема актуальна для многих крупных городов. В Бресте, к примеру, в детских садах не хватает еще около двух тысяч мест. Поэтому на этом объекте останавливаться не собираются. До 2015 года в областном центре планируют построить ещё четыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Детские сады в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2012 14:36

В Минске открыт сезон осенних ярмарок: купить овощи и фрукты по более низким ценам, чем в магазинах и на рынках

15 сентября 2012 14:27

В Минске БРСМ провел флеш-мобы и концерты, чтобы привлечь к избирательной кампании

Жители Минской области и литовцы не могут добраться до кладбища – дорогу перекрыли булыжниками
15 сентября 2012 08:47

Жители Минской области и литовцы не могут добраться до кладбища – дорогу перекрыли булыжниками