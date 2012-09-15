В Минске открыт сезон осенних ярмарок: купить овощи и фрукты по более низким ценам, чем в магазинах и на рынках

Новости Минска. Каждую субботу, начиная с этого дня и по 10 ноября, покупателей ждут на 138 площадках во всех районах Минска. Широкая продажа сельхозпродукции также будет организована во всех регионах республики. Здесь можно будет купить овощи и фрукты по более низким ценам, чем в магазинах и на рынках.

Пчеловод Анатолий Леонидович вот уже 12 лет приезжает из Толочина, чтобы предложить минчанам свои сорта меда. Победитель республиканских конкурсов скромно признается, за это время у него появилось немало постоянных клиентов. Супруги Стреха приехали на столичную ярмарку из Брестской области. Картошка, морковка, капуста, помидоры, огурцы — все выращивали сами. Минчанам такое овощное меню пришлось по вкусу.

Торговые надбавки обещают быть минимальными или нулевыми. Участникам Великой Отечественной войны покупки доставят бесплатно.

Помимо традиционной, предприятия предложат консервированную продукцию, мясо и полуфабрикаты, рыбу, кондитерские, колбасные изделия и копчености, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.