Жители Минской области и литовцы не могут добраться до кладбища – дорогу перекрыли булыжниками

Новости Беларуси. Дорогу на сельское кладбище в Минской области завалили булыжниками. Местные жители жалуются, чиновники – молчат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже второй год жители деревни Сёмки Минской области борются с местными властями. Чтобы добраться до сельского кладбища, им приходится преодолевать непроходимую дорогу длиной в километр. А с недавнего времени эта задача усложнилась еще и булыжниками, которые появились на дороге после уборочной.

Почему дорога к святыням стала непроходимой, съемочная группа СТВ решила выяснить в поселковом исполкоме. Впрочем, их визиту здесь оказались не рады. Председатель комментировать дорожный вопрос на камеру отказался. Объяснение дали в агрохозяйстве, которому принадлежит этот участок поля. Дороги в колхозном плане нет. Только – паханое поле, поэтому использоваться оно должно по назначению. А дорогу, какую есть, сделали, пойдя на встречу жителям и – нарушая закон.

Геннадий Юхно, директор ОАО «Свирь-Агро»:

При каждой деревне такие дороги на кладбище. Доехать, дойти туда можно. Никто там ничего не заваливал. Я не понимаю сути вопроса. Можно говорить: «Стройте, стройте». Сами пусть что-то делают.

Однако для деревенских сделать дорогу не под силу. На селе живет пятнадцать человек. Все – старики. Однако почтить память предков на святое место приходят не только они. Едут и из Литвы. Граница в двадцати километрах. Литовские гости сталкиваются с теми же препятствиями. Власть на это, что называется, закрывает глаза. Хотя камни убрать обещает.

Инна Бариева, заместитель председателя по социальной сфере Мядельского районного исполнительного комитета:

Если это дорога на кладбище, то это уберут. Не такие большие эти камни. Выедем туда на место и посмотрим. Если можно, давайте мы сегодня до конца дня уберем эти камни и забудем об этом вопросе?

Пока местные чиновники разбираются, быть или не быть дороге к кладбищу, деревенские жители не спешат умирать, потому что последний путь будет уж очень трудным.