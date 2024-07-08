Журналистам стран ШОС показали, как делают самосвалы БЕЛАЗ

Доля импортных комплектующих в карьерных самосвалах БЕЛАЗ достигает лишь 4 %. Еще несколько лет назад их было более половины. Этот факт озвучили на предприятии представителям СМИ стран ШОС в рамках пресс-тура, организованного Министерством информации совместно с МИД Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино находится крупнейшее производство самосвалов и оборудования для горнодобывающей промышленности. Каждый год в линейке техники появляются и новинки. К примеру, это карьерные самосвалы, работающие на сжиженном природном газе или аккумуляторных батареях. Эта техника прославляет Беларусь по всему миру.

Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО «БЕЛАЗ»: У каждого потребителя свои требования по системам пожаротушения того или иного производителя. В странах жаркого климата это тонированные стекла, это кондиционер повышенной производительности, другие плюшки, которые они тоже любят у себя устанавливать в самосвалах. Многие потребители просят устанавливать камеры кругового видеообзора. Кто-то хочет поставить себе видеорегистратор, который будет смотреть, как работает водитель. Кто-то хочет покрасить машину в корпоративные цвета. Мы все идем навстречу, все всем делаем.

Зарубежные журналисты давно знакомы с белорусской техникой. Но побывать в водительской кабине машины-гиганта и прокатиться на ней многим удалось впервые.

Впечатления очень сильные, особенно, когда он проехал рядом, это страшно. Честно, это страшно, потому что такое огромное что-то едет на большой скорости. Но с БЕЛАЗами мы знакомы, потому что Кыргызстан БЕЛАЗ закупает, он у нас используется на нашем главном руднике, это Кумтор, который добывают золото.

Предприятие масштабное, собственно, как и продукция, которую здесь производят. БЕЛАЗы нам знакомы, потому что на территории Курской области есть большое месторождение железной руды, Михайловский ГОК, и там, на нашем горно-обогатительном комбинате, БЕЛАЗы такие тоже работают. Мы обычно на них смотрим со смотровой площадки вниз, поэтому они нам кажутся, как у вас здесь принято говорить, малышами. Но так близко подходить, тем более кататься на них, еще не доводилось.

Представители СМИ стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества посетят Парк высоких технологий и Центр парусного спорта. В пресс-туре участвуют журналисты из Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана.