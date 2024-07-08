В Минске стартовал общегородской марафон «30 суверенных лет»

«30 суверенных лет». Общегородской проект-марафон стартовал в столице. Организаторы, «Белая Русь» и объединения профсоюзов, в различных трудовых коллективах будут говорить об актуальности института президентской власти в современной политической структуре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на Минском заводе колесных тягачей состоялась диалоговая площадка с участием молодых специалистов. Встреча началась с просмотра фильма о тех изменениях, которые произошли в Беларуси за последнее время, и роли в этих преобразованиях Президента. Также анализировалась история развития предприятия и обеспечение социальных гарантий для его работников.

Сергей Денюшкин, председатель Заводского районного объединения профсоюзов:

Цель – донести до работников, граждан Беларуси, жителей Минска, как изменилась наша страна, общество в сравнении с 1994 годом, когда Александр Григорьевич впервые вступил в должность Президента.