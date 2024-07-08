День зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО отмечают в Беларуси

Профессиональный праздник сегодня у тех, кто сохраняет мирное небо над нашей головой. В Вооруженных Силах отмечается День зенитных ракетных войск военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они были созданы в 1960 году – в разгар холодной войны, когда угроза с воздуха стала реальностью для всего мира. И сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, роль этого рода войск становится еще более значимой. От белорусских защитников неба требуется постоянная боевая готовность. И зенитные ракетные войска с честью выполняют свою задачу, обеспечивая безопасность воздушных границ и стратегически важных объектов.

Андрей Бобылев, командир зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО Беларуси:

В год, объявленный министром обороны Беларуси, Годом полевой выучке, самое пристальное внимание уделяется боевой подготовке. Это основа нашей повседневной деятельности. Мы проводим мероприятия боевой подготовки непрерывно, условия, в которых проводятся данные мероприятия, максимально приближены к боевым. Зенитно-ракетные войска являются войсками постоянной готовности. Мы готовы к выполнению любых задач и справимся с любыми вызовами, рисками и угрозами.