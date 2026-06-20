Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»

В столице встретили «Васильковый тур» – новый проект фестиваля культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка у Дворца спорта превратилась в настоящий культурный центр. «Васильковы кiрмаш» собрал десятки народных мастеров со всей страны. Минчанам и гостям столицы предлагают сувениры и национальные угощения, приготовленные по старинным рецептам. Для интеллектуалов подготовили тематический квиз. А для любителей истории – фотовыставку «35 мгновений фестиваля». Эти редкие кадры позволяют заново прожить самые эмоциональные моменты главного музыкального форума страны за всю историю его существования. Но главным центром притяжения стало «Фестивальное караоке со звездой». Спеть на одной сцене с кумиром – уникальный шанс, который сегодня выпал минчанам.

Вероника Шестак, участница интерактивной программы «Фестивальное караоке со звездой»:

Очень классно, что в нашей стране проводятся вот такие мероприятия, что это проходит не только в Витебске, но и в остальных областных центрах. Очень круто, что есть такой проект, как «Караоке со звездой». Очень рада, что организаторы в этом конкурсе предоставляют такую возможность обычным людям проявить себя и попасть на сам «Славянский базар». «Славянский базар», я считаю, это мероприятие, которое объединяет культуру нашей страны, которое, наоборот, дает ей продвигаться.