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Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»

20 июня 2026 13:42
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В столице встретили «Васильковый тур» – новый проект фестиваля культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»-2

Площадка у Дворца спорта превратилась в настоящий культурный центр. «Васильковы кiрмаш» собрал десятки народных мастеров со всей страны. Минчанам и гостям столицы предлагают сувениры и национальные угощения, приготовленные по старинным рецептам. Для интеллектуалов подготовили тематический квиз. А для любителей истории – фотовыставку «35 мгновений фестиваля». 

Эти редкие кадры позволяют заново прожить самые эмоциональные моменты главного музыкального форума страны за всю историю его существования. Но главным центром притяжения стало «Фестивальное караоке со звездой». Спеть на одной сцене с кумиром – уникальный шанс, который сегодня выпал минчанам.

Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»-4

Вероника Шестак, участница интерактивной программы «Фестивальное караоке со звездой»:
Очень классно, что в нашей стране проводятся вот такие мероприятия, что это проходит не только в Витебске, но и в остальных областных центрах. Очень круто, что есть такой проект, как «Караоке со звездой». Очень рада, что организаторы в этом конкурсе предоставляют такую возможность обычным людям проявить себя и попасть на сам «Славянский базар». «Славянский базар», я считаю, это мероприятие, которое объединяет культуру нашей страны, которое, наоборот, дает ей продвигаться.

Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»-6

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Самое главное, что мы привлекаем внимание, привлекаем внимание к нашему национальному бренду, знакомим. И тот даже квиз, который прошел, он тоже знакомит людей с историей «Славянского базара», но не через страницы учебников и каких-то публикаций, а через непосредственно вот такую их активность. Наверное, в этом и есть необходимость сегодняшнего дня, чтобы новыми формами, современными, мы говорили о этих культурных брендах, которым и является «Славянский базар».

Минск на один день стал частью большой фестивальной семьи, а «Васильковый тур» подарил горожанам частичку знаменитого витебского праздника музыки и искусства. Следующая остановка проекта – Гродно, 9 июля.

# Глеб Лапицкий # Фестиваль

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