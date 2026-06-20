В Минздраве проинформировали о состоянии пострадавших белорусов в Брянской области

Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в Брянской области. В Минздраве проинформировали о состоянии пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несовершеннолетние, госпитализированные в Республиканский научно-практический центр детской хирургии, стабильны, с положительной динамикой. Ребенок, которому накануне было проведено оперативное вмешательство, сейчас находится в отделении анестезиологии и реанимации, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Положительные изменения фиксируются у взрослого пациента. Мужчину перевели из реанимации в профильное отделение. Всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медпомощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.