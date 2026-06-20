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В Минздраве проинформировали о состоянии пострадавших белорусов в Брянской области

20 июня 2026 13:35
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Белорусские медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в Брянской области. В Минздраве проинформировали о состоянии пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минздраве проинформировали о состоянии пострадавших белорусов в Брянской области-2

Несовершеннолетние, госпитализированные в Республиканский научно-практический центр детской хирургии, стабильны, с положительной динамикой. Ребенок, которому накануне было проведено оперативное вмешательство, сейчас находится в отделении анестезиологии и реанимации, его состояние оценивается как удовлетворительное. 

Положительные изменения фиксируются у взрослого пациента. Мужчину перевели из реанимации в профильное отделение. Всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медпомощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. 

# Здравоохранение Беларуси

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