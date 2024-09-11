Активный отдых, мастер-классы и единение с природой. Рассказываем о необычной агроусадьбе
Славянская сказка! В деревне Шо меж озер и лесов расположился заповедный остров. Деревянные домики, покрытые гонтом, полное умиротворение и единение с природой. Кажется, сейчас на драккаре приплывут наши предки кривичи-полочане и у костра сыграют на варгане... Волшебная агроусадьба входит в туристический кластер «Велесов путь». Объединились с соседями, чтобы подарить белорусам незабываемые выходные. Рядом находится сыроварня, конное подворье и индейская деревня. Такие приключения не забыть.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь у вас на усадьбе мастерская гончара...
Елена Климарева, хозяйка агроусадьбы:
Да, здесь проводятся мастер-классы. Можно сделать посуду, фрески, вот такие красивые подсвечники – это делают дети.
Пушистый настрой и 100% позитива! Далее по курсу – веселая веска. В домашнем зоопарке дружно живут кролики, еноты, вьетнамские свинки, камерунские козочки, утки, индюки и многие другие. Общение с этими милашками заряжает. Для братьев меньших построили сказочные апартаменты. К тому же, здесь помогают животным и птицам, попавшим в беду и тем, кто оказался не нужным хозяевам. Вот такой добрый центр реабилитации.
Подробности в видео.