Активный отдых, мастер-классы и единение с природой. Рассказываем о необычной агроусадьбе

Славянская сказка! В деревне Шо меж озер и лесов расположился заповедный остров. Деревянные домики, покрытые гонтом, полное умиротворение и единение с природой. Кажется, сейчас на драккаре приплывут наши предки кривичи-полочане и у костра сыграют на варгане... Волшебная агроусадьба входит в туристический кластер «Велесов путь». Объединились с соседями, чтобы подарить белорусам незабываемые выходные. Рядом находится сыроварня, конное подворье и индейская деревня. Такие приключения не забыть.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь у вас на усадьбе мастерская гончара... Елена Климарева, хозяйка агроусадьбы:

Да, здесь проводятся мастер-классы. Можно сделать посуду, фрески, вот такие красивые подсвечники – это делают дети.