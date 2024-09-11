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КГК открывает горячую линию по вопросам транспортного обслуживания минчан и жителей городов-спутников

11 сентября 2024 09:13
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Комитет госконтроля открывает горячую линию. 11 и 12 сентября по номеру 191 принимается информация о проблемных вопросах по теме транспортного обслуживания жителей Минска и столичных городов-спутников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК открывает горячую линию по вопросам транспортного обслуживания минчан и жителей городов-спутников-2

Позвонить можно с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Контролеров интересуют факты о ненадлежащей работе перевозчиков (нарушении графиков движения, малой вместимости транспорта); проблемах транспортного сообщения между Минском и столичными городами-спутниками; невыдаче перевозчиками чеков при оплате проезда, несоблюдении ими правил техники безопасности; неудовлетворительном состоянии транспорта и остановочных пунктов. Информация будет принята в работу.

# Комитет госконтроля Республики Беларусь # Комитет госконтроля

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