Пленарное заседание международного форума «Великое наследие – общее будущее» стартовало в Бресте

В Бресте собрались друзья Беларуси, разделяющие бережное отношение к наследию поколения победителей. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания нашей страны Игорь Сергеенко, выступая на пленарном заседании второго международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Прежде, чем приступить к обсуждению важных вопросов, память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К пленарному заседанию присоединились представители стран СНГ, дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки, общественные деятели, представители научного сообщества и эксперты. В центре внимания – вопросы защиты правды о событиях Великой Отечественной. Сегодня наша первостепенная задача – уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цена Великой Победы – десятки миллионов погибших. Потери Беларуси – каждый третий. Выявляя новые факты геноцида белорусского народа, мы даем правовую оценку преступлениям фашистов, чтобы защитить память о безвинных жертвах и воинах, совершивших великий подвиг. Большая часть международного сообщества категорически не приемлет попыток обелить злодеяния, совершенные гитлеровцами и их пособниками, и готова бороться с любыми проявлениями неонацизма – уверен российский лидер.