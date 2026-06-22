Пленарное заседание международного форума «Великое наследие – общее будущее» стартовало в Бресте
В Бресте собрались друзья Беларуси, разделяющие бережное отношение к наследию поколения победителей. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания нашей страны Игорь Сергеенко, выступая на пленарном заседании второго международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Прежде, чем приступить к обсуждению важных вопросов, память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К пленарному заседанию присоединились представители стран СНГ, дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки, общественные деятели, представители научного сообщества и эксперты. В центре внимания – вопросы защиты правды о событиях Великой Отечественной. Сегодня наша первостепенная задача – уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Цена Великой Победы – десятки миллионов погибших. Потери Беларуси – каждый третий. Выявляя новые факты геноцида белорусского народа, мы даем правовую оценку преступлениям фашистов, чтобы защитить память о безвинных жертвах и воинах, совершивших великий подвиг.
Большая часть международного сообщества категорически не приемлет попыток обелить злодеяния, совершенные гитлеровцами и их пособниками, и готова бороться с любыми проявлениями неонацизма – уверен российский лидер.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:
Символично, что ваш форум проходит на поистине священной для народов России и Беларуси брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ. Беспримерные подвиги, стойкость и самопожертвование защитников Брестской крепости, первыми вставших на пути вероломного и жестокого врага, никогда не будут забыты.
Наши предки ценой собственных жизней защитили мир на родной земле, чтобы потомки никогда не узнали, что такое война. Делегация Парламентского собрания Союзного государства сегодня преклонила головы перед подвигом защитников Брестской крепости. К Вечному огню в стенах Цитадели легли цветы.