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Беларусь почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

22 июня 2026 10:33
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Ровно в 12:00 вся Беларусь замерла в глубоком и едином молчании, отдавая дань памяти соотечественникам, ставшим жертвами Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания-2

В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и общественных местах скорбным эхом прозвучали удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах был дан колокольный набат, а на транспорте прозвучали сигнальные гудки, в некоторых местах приостановилось движение. Так в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдали дань уважения подвигу победителей. И почтили память павших героев и безвинных жертв фашизма.

# Великая Отечественная война

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