Беларусь почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания

В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и общественных местах скорбным эхом прозвучали удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах был дан колокольный набат, а на транспорте прозвучали сигнальные гудки, в некоторых местах приостановилось движение. Так в год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны белорусы отдали дань уважения подвигу победителей. И почтили память павших героев и безвинных жертв фашизма.