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Как распознать послеродовую депрессию? Психолог назвала главные признаки

22 июня 2026 09:34
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Как распознать послеродовую депрессию? Психолог назвала главные признаки -1

Виктория Протас, психолог:
После родовая депрессия – это психическое заболевание. К сожалению, многие люди недооценивают ситуацию, когда женщина приходит с роддома, перестает заботиться о себе, перестает спать, перестает заботиться о своем малыше, плачет, раздражается. Мужчины думают, что это норма, но это не норма. Обратите внимание, пожалуйста, на своих женщин. Помогите им выйти из этой ситуации. Если нужно, обратитесь к психиатру за фармподдержкой. 

Многие думают, близкие и родственники, о том, что послеродовая депрессия – это блажь, это какое-то временное состояние у женщины, это само пройдет. Нет, это не пройдет само, это может растянуться на годы, и через годы женщина может, обратившись к терапевту, узнать, что у нее есть такое заболевание. 

На что стоит обратить ваше внимание? Первое – если появились суицидальные мысли. Второе – если вы перестали есть, спать, следить за собой. Конечно, в первый месяц молодая мать постоянно находится в заботе о ребенке, но вы должны придерживаться минимально какого-то режима для того, чтобы ваша психика восстанавливалась. 

Подробности в видео

# Психология

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