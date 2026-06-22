Лукашенко направил приветствие участникам форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»

Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Глава государства отметил – символично, что форум проводится в городе Бресте, который 85 лет назад первым принял на себя удар гитлеровской военной машины, продемонстрировав миру величие духа и непобедимость советского солдата. В приветствии говорится, что на фронтах Великой Отечественной в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня наша первостепенная задача – защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире, опираясь на заветы предков, и передать эту эстафету следующим поколениям. Девиз форума «Великое наследие – общее будущее» призывает нас идти вместе во имя настоящего и будущего наших государств, во имя мира на родной земле», – отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал участникам форума плодотворной работы, неиссякаемой энергии, счастья и добра.