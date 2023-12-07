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В Бресте прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству с Иркутской областью

07 декабря 2023 13:25
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Взаимодействие белорусских и российских регионов расширяется. В Бресте прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству с Иркутской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству с Иркутской областью-1

Перспективы есть не только в торгово-экономической сфере, но и в социальной: здравоохранении, образовании, культуре, туризме. Особое внимание уделяется транспортно-логистическому комплексу, кооперации предприятий. В 2023 году Беларусь начала поставки в Иркутскую области по более чем 100 новым товарным позициям. Речь идет об автомобилях специального назначения, нефтепродуктах, металлоконструкциях и продуктах питания.

В Бресте прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству с Иркутской областью-4

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Продукция белорусских заводов: мясоперерабатывающих, молокоперерабатывающих и других направлений – уже доступны для жителей Иркутской области. Эти объемы объективно находят отражение в цифрах, что они растут. Продукция нравится, качественная. Сети идут с большим удовольствием на контакт, чтобы расширять наше взаимодействие.

В Бресте прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству с Иркутской областью-7

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (Россия):
Сегодня экспорт Беларуси в Иркутскую область возрос на 124 %. То есть мы создаем условия для бизнеса. Продукция ваша востребована, она конкурентна.

Делегация Иркутской области сегодня же побывала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Цветы легли к монументу «Мужество». Кроме того, российские гости посетили ряд предприятий и учреждения высшего образования.

# Беларусь-Россия # общество # Юрий Шулейко # Игорь Кобзев # Фотофакт # Беларусь-Россия # общество # Юрий Шулейко # Фотофакт

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