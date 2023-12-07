Взаимодействие белорусских и российских регионов расширяется. В Бресте прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству с Иркутской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы есть не только в торгово-экономической сфере, но и в социальной: здравоохранении, образовании, культуре, туризме. Особое внимание уделяется транспортно-логистическому комплексу, кооперации предприятий. В 2023 году Беларусь начала поставки в Иркутскую области по более чем 100 новым товарным позициям. Речь идет об автомобилях специального назначения, нефтепродуктах, металлоконструкциях и продуктах питания.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: Продукция белорусских заводов: мясоперерабатывающих, молокоперерабатывающих и других направлений – уже доступны для жителей Иркутской области. Эти объемы объективно находят отражение в цифрах, что они растут. Продукция нравится, качественная. Сети идут с большим удовольствием на контакт, чтобы расширять наше взаимодействие.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (Россия):

Сегодня экспорт Беларуси в Иркутскую область возрос на 124 %. То есть мы создаем условия для бизнеса. Продукция ваша востребована, она конкурентна.

Делегация Иркутской области сегодня же побывала в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Цветы легли к монументу «Мужество». Кроме того, российские гости посетили ряд предприятий и учреждения высшего образования.