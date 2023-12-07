В Беларуси закрепляются новые избирательные цензы для кандидатов на пост Президента

Депутаты Палаты представителей Национального собрания в первом чтении приняли законопроект по вопросам деятельности Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он разработан Советом Республики с учетом внесенных изменений и дополнений в Конституцию.

В документе закрепляются новые избирательные цензы для кандидатов на пост главы государства. Им может быть гражданин Беларуси не моложе 40 лет, постоянно проживающий в нашей стране и не имеющий гражданства или вида на жительство где-то еще. Поправками в закон уточняются и полномочия Президента по вопросам охраны суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности Беларуси.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ввиду напряженной политической ситуации в мире проектом закона расширяется перечень случаев, когда Президент в праве отдавать приказ о начале военных действий без объявления войны. Устанавливается, что Президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой недееспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента, обладает неприкосновенностью. Закрепляется право Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, быть делегатом Всебелорусского народного собрания. А также с его согласия пожизненно членом Совета Республики.

В первом чтении депутаты 7 декабря приняли изменения в закон об инвестициях. Он предусматривает определенные льготы и гарантии для инвесторов. Также рассмотрены законопроекты о производстве и обороте алкогольной продукции, госзакупках и ветеринарной деятельности. В двух чтениях приняты изменения в закон о борьбе с терроризмом.