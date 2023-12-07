«Бизнес-дни в Гомеле» раскрывают туристический потенциал региона

Туризм как фактор экономического развития территорий. Эта тема стала одной из главных «Бизнес-дней в Гомеле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На международную встречу приехали из России более 20 менеджеров из сферы организации путешествий. Их интересовали все виды туризма: от медицинского до религиозного и патриотического. Гости побывали в рабочей резиденции гомельского православного архиепископа, храме-музее в честь Собора всех белорусских Святых, ознакомились с музейной экспозицией, коллекцией старинных икон, книг, церковных предметов.

Наталья Хмелева, генеральный директор Санкт-Петербургской туристической фирмы ( Россия ) : Я уже возила паломнические группы по Беларуси, конечно, у нас впечатления очень яркие. Что касается этого музея, что нам показывают и рассказывают, это, конечно, невероятно.

Лилия Сорокина, руководитель туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (Россия):

Я не удивилась – я была поражена, потрясена. Думаю, что даже ради одного посещения домового храма епархии можно было приехать в эту поездку, потому что настолько глубокие произведения религиозного искусства.

Участники встречи обсудили тренды туристической отрасли Беларуси и России, запросы путешественников на уникальность и новизну. Не осталась без внимания и роль малого и среднего бизнеса в этой отрасли.